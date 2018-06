O acordo no Eurogrupo para a saída da Grécia do programa de ajustamento, bem como a subida dos preços do petróleo à conta de um aumento menor do que se esperava da produção da OPEP, estiveram a animar a generalidade das bolsas. Já os juros da dívida soberana aliviaram na Europa.

Os mercados em números

PSI-20 somou 1,90% para 5.575,41 pontos

Stoxx 600 avançou 1,02% para 384,74 pontos

S&P 500 soma 0,24% para 2.756,25 pontos

"Yield" a 10 anos de Portugal recua 2,7 pontos base para 1,818%

Euro valoriza 0,28% para 1,1636 dólares

Petróleo sobe 2,14% para 74,61 dólares por barril em Londres

Bolsas aplaudem acordo para a Grécia e na OPEP

As bolsas do Velho Continente encerraram em alta, com os investidores a aplaudirem o acordo no Eurogrupo para a saída da Grécia do programa de ajustamento. O índice europeu de referência Stoxx 600 fechou a ganhar 1,02% para 384,74 pontos. No entanto, o FMI continua a mostrar dúvidas quanto à sustentabilidade da dívida helénica no longo prazo, o que fez com que a bolsa de Atenas invertesse e cedesse terreno.





Por sectores, os únicos em baixa foram o tecnológico e automóvel – sendo que a ameaça dos Estados Unidos de imporem uma tarifa de 20% sobre as importações de carros europeus foi o factor que motivou as quedas.



Por cá, o PSI-20 acompanhou a tendência da maioria das congéneres europeias e fechou a somar 1,90% para 5.575,41 pontos, com 14 cotadas em alta, 3 em baixa e 1 inalterada. A sustentar o bom desempenho do índice de referência nacional estiveram sobretudo as cotadas do papel, com a Navigator e Altri em destaque a subirem mais de 5%.

Juros aliviam na Europa

Os juros a 10 anos da maioria dos países da periferia do euro e da Alemanha estão a aliviar esta sexta-feira, corrigindo assim das fortes subidas de ontem motivadas por nomeações do Governo de Giuseppe Conte que fizeram regressar os receios em torno do compromisso do Governo italiano com o projecto europeu.





A yield das obrigações portuguesas a 10 anos cede 2,7 pontos base para os 1,818%. O mesmo acontece aos juros italianos no mesmo prazo, que recuam 4,2 pontos base para 2,690%. Na Alemanha, as "yields" das Bunds descem 0,2 pontos base para 0,333%.