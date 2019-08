Fecho dos mercados: Guerra comercial continua a pesar nas bolsas e a levar ouro a máximos e juros a mínimos

A China recuou na desvalorização cambial, o que aliviou as preocupações dos investidores. Mas não as dissipou completamente, uma vez que o fecho do dia acabou por ser de quedas generalizadas na Europa, de valorização do ouro, para máximos de 2013, e renovação de mínimos dos juros.