Os mercados continuam a oscilar ao sabor das notícias relacionadas com a guerra comercial. O aumento das tensões entre os EUA e a China voltou a penalizar as bolsas, com os investidores a refugiarem-se nos títulos de dívida e no dólar.

Os mercados em números

PSI-20 caiu 0,45% para 5.544,50 pontos

Stoxx 600 cedeu 0,69% para 383,25 pontos

S&P 500 desce 0,67% para 2755,12 pontos

"Yield" a 10 anos de Portugal recua 1,6 pontos base para 1,732%

Euro perde 0,43% para 1,1572 dólares

Petróleo cede 0,74% para 74,78 dólares por barril em Londres

Guerra comercial penaliza bolsas

A mais recente troca de ameaças entre os Estados Unidos e a China sobre a imposição de novas tarifas está a penalizar fortemente os principais índices accionistas norte-americanos e europeus. O Stoxx 600 (índice de referência europeu) caiu pelo terceiro dia consecutivo (-0,69% para 383,25 pontos) tendo mesmo transaccionado em mínimos de 26 de Abril. Em Wall Street os índices descem mais de 1%.

Esta evolução acontece depois de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter ameaçado implementar uma nova tarifa de 10% sobre 200 mil milhões de dólares de importações chinesas, a somar à taxa de 25% sobre 50 mil milhões de dólares de bens da China anunciada na passada sexta-feira. Em resposta a esta taxa de 25%, Pequim anunciou tarifas sobre importações dos Estados Unidos de valor idêntico, e já garantiu que esta nova ameaça de uma taxa de 10% será enfrentada com medidas "qualitativas" e quantitativas".

O PSI-20 encerrou a perder 0,45% para 5.544,50 pontos, com 11 cotadas em queda e sete em alta, seguindo a tendência registada pelas principais bolsas europeias. Foi a Jerónimo Martins que mais pressionou o índice português, com a retalhista a renovar mínimos depois de ontem ter tocado no valor mais baixo em quase dois anos.

Juros de Portugal caem para mínimos de Maio

Os juros da dívida soberana de Portugal desceram hoje pela sétima sessão consecutiva, atingindo mínimos desde 15 de Maio no prazo a 10 anos. A "yield" das obrigações do Tesouro com esta maturidade desceu 1,6 pontos base para 1,732%, em linha com o comportamento dos títulos da dívida, que estão a servir de refúgio nesta altura de turbulência devido à guerra comercial entre China e EUA.

O juro das obrigações alemãs desce 2,6 pontos base no prazo a 10 anos, para 0,372%, numa sessão em que as declarações de Mario Draghi também contribuíram para impulsinar as obrigações, já que o presidente do BCE afirmou que a autoridade monetária terá que ser paciente na retirada dos estímulos e subida dos juros na Zona Euro.

As obrigações dos EUA a dez anos também sobem, levando os juros a descer 3,6 pontos para 2,88%.

Euribor dividem-se: mantêm-se a 3 e 6 meses e sobem a 9 e a 12

A Euribor a três meses voltou hoje a ser fixada em -0,323%. Já a taxa Euribor a seis meses, a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação, também se manteve hoje ao ser fixada em -0,268%. A nove meses, a Euribor subiu para -0,214%, mais 0,001 pontos percentuais. No prazo de 12 meses, a taxa Euribor também subiu hoje ao ser fixada em -0,181%, mais 0,003 pontos.

Euro volta às quebras

A moeda única europeia quebra 0,43% para os 1,1572 dólares depois de duas sessões a fechar com sinal verde. O euro perde face ao dólar numa altura de grandes quebras nas bolsas europeias, que sentem os efeitos do diálogo entre os EUA e a China, numa altura em que ambos os países trocam ameaças de imposição de tarifas e desenham a guerra comercial. Os investidores mais avessos ao risco estão a apostar em divisas de refúgio como o dólar ou o iene.

Petróleo no "sobe-e-desce" hoje desliza

O barril de Brent, negociado em Londres, segue a desvalorizar, e vê esta terça-feira uma quebra de 0,74% para 74,78 dólares. Esta descida acontece depois de uma subida de quase 3% na sessão anterior, marcando a forte volatilidade da matéria-prima nos últimos dias. Na sexta-feira passada, as perdas chegaram aos 3,29%, que puseram o "ouro negro" a cotar nos 73,44 dólares.

O sentimento negativo vivido neste mercado é motivado pela reunião da OPEP, sobre a qual reina a incerteza. O ministro russo da energia repetiu esta terça-feira a intenção de aumentar a produção em 1,5 milhões de barris diariamente, alegando que o objectivo de equilibrar o mercado já foi atingido. Por outro lado, o Irão não quer qualquer alteração aos cortes. Até sábado, os investidores vão procurar pistas para o que vai ser decidido pelos membros no encontro que se prolonga por sexta-feira e sábado.



Soja recua para mínimo de 10 anos

As matérias-primas agrícolas foram das mais penalizadas com o aumento da tensão entre a China e os Estados Unidos. E entre estas a soja sofreu das quedas mais acentuadas, com uma desvalorização de 5,55% para 8,58 dólares por alqueire no contrato de futuros para entrega em Julho. A cotação é a mais baixa desde Dezembro de 2008.