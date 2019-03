As bolsas europeias marcaram oscilações ligeiras na sessão desta terça-feira, assim como os juros da dívida na generalidade dos países do euro, devido à incerteza em torno da votação do Brexit agendada para esta tarde.

Reuters

Os mercados em números

PSI-20 desceu 0,62% para 5.151,60 pontos

Stoxx 600 recuou 0,06% para 373,25 pontos

S&P 500 valoriza 0,41% para 2.794,75 pontos

Juros da dívida portuguesa a dez anos subiram 1,9 pontos base para 1,336%

Euro aprecia 0,44% para 1,1295 dólares

Petróleo valoriza 0,21% para 66,72 dólares por barril, em Londres



Bolsas europeias sem tendência definida à espera de voto do Brexit

A sessão bolsista foi marcada por oscilações pouco definidas nas praças europeias, num dia em que as atenções estão centradas no Reino Unido. O Parlamento britânico vota hoje o acordo revisto de saída do Reino Unido da União Europeia, sendo já esperado o seu chumbo.

"O mercado acionista deve continuar volátil e a marcar passo", numa altura em que "continua a haver demasiado risco nos ativos de risco", afirmou à Bloomberg Suzanne Hutchins, gestora na Newton Investment.



A ausência de notícias capazes de animar os investidores levou a uma sessão com oscilações pouco definidas entre as praças europeias, com alguns índices a subirem e outros a caírem. O Stoxx600, índice que agrega as 600 maiores cotadas europeias, recuou 0,06% para 373,25 pontos.

O PSI-20 fechou a sessão a perder 0,62% para 5.151,60 pontos, numa sessão marcada pelas quedas superiores a 1% do BCP, Navigator e Altri.



Juros portugueses sobem após novo mínimo

Os juros da dívida portuguesa subiram esta terça-feira, depois de terem atingido, no prazo a dez anos, um novo mínimo histórico, na sessão de ontem, em 1,304%, beneficiando dos estímulos anunciados pelo BCE na semana passada e da perspetiva de uma melhoria do rating pela Standard and Poor’s no final da semana. Hoje, a yield associada às obrigações a dez anos avançou 1,9 pontos base para 1,336%, numa sessão em que não houve um rumo definido na Europa.

Em Espanha, os juros subiram 1,6 pontos para 1,170%, na Alemanha recuaram 1,4 pontos para 0,055% e em Itália desceram 2,2 pontos para 2,540%.

Na sexta-feira, 15 de março, a Standard and Poor's - que foi a primeira das três grandes agências de rating a retirar Portugal do "lixo" - deverá pronunciar-se sobre o rating da República, sendo que o outlook "positivo" abre espaço para uma melhoria da notação financeira.

Libra cai com perspetiva de chumbo do acordo revisto

Após uma subida em torno de 1%, na sessão de ontem, a libra voltou às quedas face ao dólar e ao euro, penalizada pela perspetiva de que o acordo revisto pela primeira-ministra Theresa May e pelo presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, vai ser chumbado no parlamento esta tarde.

Depois do Partido Trabalhista e dos liberais terem antecipado já ontem o seu voto contra, hoje foi a vez de o Partido Unionista Democrático ter adiantado que chumbará a proposta.



A votação está marcada para as sete da tarde, mas a probabilidade do acordo de saída (marcada para dia 29 de março) ser aprovado é cada vez menor.

Face à moeda única, a libra cede 0,96% para 1,1581 euros, e cai 0,52% para 1,3081 dólares.

Petróleo sobe pela segunda sessão

O petróleo está a negociar em alta pela segunda sessão consecutiva, a beneficiar do otimismo do mercado em relação ao plano da Arábia Saudita para continuar a cortar a produção de forma a sustentar as cotações.

A impulsionar os preços está ainda a descida do dólar – desvaloriza hoje pela terceira sessão consecutiva – que torna mais atrativo o investimento em ativos denominados nesta moeda, como é o caso do petróleo.

Em Londres, o Brent valoriza 0,21% para 66,72 dólares, enquanto em Nova Iorque, o West Texas Intermediate (WTI) sobe 0,28% para 56,95 dólares.



Ouro em alta com dados da inflação nos EUA

O ouro está em alta na sessão de hoje, a beneficiar da incerteza em torno do Brexit e dos dados da inflação nos Estados Unidos, que dão menos argumentos à Reserva Federal para continuar a aumentar os juros. De acordo com os dados revelados esta terça-feira, o índice de preços no consumidor subiu 1,5% em fevereiro, face ao mesmo mês do ano passado, o aumento mais tímido desde setembro de 2016.

O metal amarelo ganha 0,28% para 1.297,01 dólares, enquanto a prata valoriza 0,45% para 15,3778 dólares.