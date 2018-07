As bolsas europeias fecharam sem tendência definida, num dia de ausência de muitos investidores do mercado devido ao feriado nos EUA. Os juros subiram, assim como o ouro.

Os mercados em números

PSI-20 subiu 0,5% para 5.515,24 pontos

Stoxx 600 avançou 0,06% para 380,05 pontos

"Yield" a 10 anos de Portugal aumenta 1,9 pontos base para 1,754%

Euro recua 0,14% para 1,1641 dólares

Petróleo sobe 0,36% para 78,04 dólares por barril

Bolsas europeias mistas no dia da Independência nos EUA

As bolsas europeias fecharam a sessão sem uma tendência definida, num dia em que muitos investidores estiveram fora da negociação devido ao feriado do 4 de Julho, Dia da Independência, nos EUA. A Bloomberg realça que o volume de negociação foi 35% abaixo da média diária dos últimos 30 dias.

O Stoxx 600, índice que agrega as 600 maiores cotadas europeias, fechou com um ganho de 0,06%, num dia em que índices como o alemão, o italiano e o britânico fecharam em queda.

Na bolsa nacional, o dia foi positivo, com o PSI-20 a subir 0,5%, numa sessão marcada pela subida superior a 2% da Jerónimo Martins, que recupera assim de mínimos de 2016, e pelos ganhos superiores a 1% da Galp Energia e do BCP.

Juros de Portugal estáveis após cinco sessões em queda

Os juros da dívida soberana europeia transaccionam sem grandes alterações esta quarta-feira, depois da última sessão ter sido de descidas devido ao acordo político que mantém para já intacta a coligação de governo na Alemanha. A "yield" das obrigações do Tesouro a 10 anos subiu 1,9 pontos base para 1,754%, depois de ter aliviado ao longo das últimas cinco sessões. Na Alemanha os juros descem ligeiramente (0,9 pontos base) para 0,304%, pelo que o "spread" da dívida portuguesa agrava-se para 145 pontos base.

Taxas Euribor mantêm-se a três e 12 meses, sobem a seis e caem a nove meses

As taxas Euribor registaram desempenhos diferentes consoante os prazos. Na maturidade mais curta e na mais longa, três e 12 meses, não houve oscilações com as taxas a permanecerem nos -0,321% e -0,181%, respectivamente. Já a taxa a seis meses subiu para -0,269%, enquanto a Euribor a nove meses recuou para -0,269%.



Dólar corrige após garantia do Banco Central da China

A moeda norte-americana esteve quase toda a sessão em queda contra as principais divisas mundiais, a reflectir, sobretudo a recuperação do yuan, já que o banco central da China deu garantias que não irá desvalorizar a moeda. No câmbio face à moeda europeia, o euro recua 0,14% para 1,1641 dólares.

Petróleo em alta ligeira com perspectiva de queda nas reservas

O petróleo está a ser transaccionado com variações distintas e pouco acentuadas em Londres e Nova Iorque. O Brent valoriza 0,36% para 78,04 dólares. A condicionar a negociação da matéria-prima está a evolução dos stocks de crude nos Estados Unidos, que segundo o American Petroleum Institute terão descido em 4,51 milhões de barris na semana passada.

Ontem os preços da matéria-prima tinham descido, pois segundo a Al Jazeera a Arábia Saudita deu um sinal de que irá ao encontro das pretensões do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que quer um aumento da produção. Essa vontade deverá traduzir-se num aumento de dois milhões de barris por dia.

Ouro beneficia com queda do dólar

A desvalorização do dólar está a beneficiar o ouro, que continua a recuperar terreno devido à correcção do dólar. Depois de ontem ter valorizado 0,9%, o metal precioso está esta quarta-feira a valorizar 0,29% para 1.256,41 dólares a onça. Esta semana a cotação do ouro atingiu mínimos de Dezembro e no segundo trimestre registou o pior desempenho desde 2016.