Os mercados em números

PSI-20 subiu 0,65% para 5.787,44 pontos

Stoxx 600 avançou 0,27% para 396,94 pontos

S&P 500 valoriza 0,2% para 2.738,39 pontos

"Yield" a 10 anos de Portugal 4,4 pontos base para 1,96%

Euro recua 0,04% para 1,1786 dólares

Petróleo valoriza valoriza 1,33% para 80,27 dólares por barril

Bolsas europeias sobem para máximos de Fevereiro

As bolsas europeias fecharam a sessão em alta, a reflectirem um alívio da tensão entre a China e os EUA. O sector automóvel destaca-se pela positiva depois de a China ter anunciado um corte na tarifa aplicada aos veículos importados, de 25% para 15%. Os investidores reduziram também a pressão relacionada com a situação política em Itália, um contexto que nos últimos dias tem pressionado a negociação bolsista na Europa e elevado as taxas de juro dos países periféricos, com especial incidência sobre Itália.

O Stoxx 600, índice que agrega as 600 maiores cotadas europeias, fechou a subir 0,27% para 396,94 pontos, elevando a subida desde o início do ano para pouco mais de 2%. O índice tocou em máximos de Fevereiro, acumulando uma subida superior a 9% desde Março, altura em que fechou um ciclo de quedas acentuadas que o levou para mínimos de mais de um ano.

Na bolsa nacional, o dia foi de ganhos e de máximos. O PSI-20 fechou a subir 0,65%, tendo tocado no valor mais elevado desde Julho de 2015. Em máximos estiveram também as acções da Altri, da Navigator e da Galp.

Dólar faz pausa nos ganhos e lira afunda

A moeda norte-americana interrompeu a tendência de alta das últimas sessões, com o índice do dólar a ceder 0,1% depois de ter atingido máximos do ano. Ainda assim o euro perde 0,04% para 1,1786 dólares.

A pausa na tendência de alta da moeda norte-americana contribui para a recuperação das divisas de vários mercados emergentes. A lira turca também aproveitou, mas rapidamente inverteu a tendência para fixar um novo mínimo histórico, reagindo a mais um alerta sobre o corte do rating do país. Desde o início do ano a divisa da Turquia já caiu 18%.

Obrigações italianas recuperam e juro de Portugal baixa dos 2%

A promessa do próximo governo italiano de que vai cumprir as regras europeias provocou uma correcção nos juros da dívida da generalidade dos países do euro, atenuados que estão os receios em relação à ascensão de um governo populista na terceira maior economia da moeda única, que desafiasse totalmente os fundamentos da Zona Euro.

Em Itália, os juros da dívida a dez anos recuam 6,4 pontos para 2,326%, aliviando dos máximos de Março de 2017 atingidos na véspera. Em Portugal os juros descem 4,4 pontos base para 1,96%, depois de terem tocado ontem nos 2,045%, o valor mais alto desde 5 de Março. Em sentido inverso, a yield das obrigações alemãs a dez anos sobe 3,8 pontos para 0,561%, pelo que o "spread" da dívida portuguesa face às bunds encolheu para 176,5 pontos base.

Petróleo renova máximos de 2014

Os preços do petróleo atingiram novos máximos desde Novembro de 2014 na bolsa de Nova Iorque, a reflectir a possível redução das exportações por parte da Venezuela.

O WTI em Nova Iorque soma 0,64% para 72,70 dólares e tocou em máximos de três anos e meio 72,72 dólares. Em Londres o Brent valoriza 1,33% para 80,27 dólares, muito perto do máximo de quatro anos que fixou na semana passada nos 80,49 dólares.

Depois das sanções ao Irão, agora é a vez de os investidores incorporarem a possibilidade de mais um membro da OPEP ter a sua produção fora do mercado. O presidente dos Estados Unidos já deu ordens para impor sanções à Venezuela depois das eleições de domingo, que deram a vitória a Nicolas Maduro mas foram consideradas fraudulentas pela comunidade internacional.

Cobre beneficia com descida do dólar

O cobre valoriza pela segunda sessão consecutiva, beneficiando com a descida ligeira do dólar. O metal industrial sobe 1,1% para 6.953,50 dólares.