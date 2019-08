Fecho dos mercados: Juros afundam para níveis nunca antes vistos. Bolsas renovam mínimos de fevereiro

As bolsas europeias fecharam em queda, tocando em mínimos de fevereiro. Os receios de uma recessão económica, a guerra comercial e os apelos para que o BCE foram os principais responsáveis pela descida das bolsas, dos juros, do euro e do petróleo.