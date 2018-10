A negociação na Europa concretizou-se na sombra de Itália, com a discórdia entre a UE e o Governo transalpino a criar incerteza nos mercados. Nas matérias-primas, o ouro prepara-se para levar a medalha, com o maior ganho em cinco semanas.

Reuters

Os mercados em números

PSI-20 desvalorizou 0,39% para os 5.292,19 pontos

Stoxx 600 desceu 0,49% para os 382,04 pontos

S&P 500 valoriza 0,05% para 2.926,90 pontos

Juros da dívida portuguesa a dez anos recuam 0,3 pontos base para 1,9%

Euro cai 0,19% para 1,1556 dólares

Petróleo sobe 0,33% para 85,26 dólares por barril em Londres

Itália arrasta bolsas europeias

A nível europeu, as quedas foram generalizadas. O Stoxx 600, o principal agregador europeu, desvalorizou 0,49% para os 382,04 pontos, especialmente penalizado pelo sector da banca e do retalho.



A criar incerteza entre as principais praças do Velho Continente esteve o Governo italiano de coligação, que se mostrou irredutível perante a oposição de altos representantes da União Europeia quanto à meta para o défice que Itália quer orçamentar para 2019. Estas estimativas levaram mesmo o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, a afirmar ontem que era preciso evitar uma nova Grécia, referindo-se a Itália.



Em Lisboa, o PSI-20 fechou no vermelho, com uma quebra de 0,39% para os 5.292,19 pontos. O índice nacional foi penalizado pela queda das acções do Banco Comercial Português, mas também pelos deslizes da Jerónimo Martins, Nos, Mota-Engil e CTT.



Euribor a 12 meses em máximos de um semestre

As taxas Euribor desceram hoje a três e nove meses, mantiveram-se a seis meses e subiram a 12 meses em relação a segunda-feira. No prazo de 12 meses, a taxa Euribor, avançou hoje para -0,157%, um máximo dos últimos seis meses, mais 0,001 pontos. A Euribor a três meses desceu hoje para -0,318%, menos 0,001 pontos. A taxa Euribor a seis meses, a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação, voltou hoje a ser fixada em -0,268%. A nove meses, a Euribor recuou hoje para -0,208%, menos 0,001 pontos.



Juros de Itália em máximos de 2014

Os juros da dívida transalpina já não estavam tão elevados desde 2014, tendo ultrapassado mesmo o pico atingido no final do passado mês de Maio, quando foi conhecida a nova formação do Governo italiano – constituído através da união entre duas forças políticas eurocépticas e anti-sistema, Liga e 5 Estrelas.

A taxa das obrigações para o prazo de dez anos agravou-se esta terça-feira em 15,3 pontos base para os 3,452%. A insegurança entre os investidores cresce no dia em que Executivo italiano acusa Bruxelas de "terrorismo financeiro" e afirma que não vai ceder "um milímetro" no que toca à proposta de Orçamento de Estado para 2019 que pretende apresentar oficialmente. Nesta, os italianos querem avançar o valor de 2,4% como meta para o défice.



Em Portugal, a tendência foi de ligeiro alívio nos juros da dívida, no mesmo sentido da Alemanha, embora nas obrigações germânicas a descida seja mais acentuada. Por cá, a taxa de juro da dívida a dez anos colocou-se nos 1,9%, uma quebra de 0,3 pontos base, enquanto na Alemanha recuou 5 pontos base para 0,422%.

Dólar avança com maior aversão ao risco

A nota verde está a negociar em alta face a praticamente todos os seus pares, numa altura em que os investidores se mostram mais avessos ao risco, atendendo às tensões comerciais, políticas e geopolíticas, e apostam mais na divisa norte-americana. O índice da Bloomberg para o dólar sobe 0,2% para um máximo de três semanas.



O euro, além de ser pressionado pela robustez do dólar, está também a ser penalizado pelos receios em torno do Orçamento italiano para o próximo ano, que prevê um défice acima do que era pretendido pela Comissão Europeia. A moeda única europeia cai 0,19% para 1,1556 dólares, a transaccionar em mínimos de quase seis semanas naquela que é a quinta sessão consecutiva a perder terreno.

Petróleo supera os 85 dólares em Londres

As cotações do "ouro negro" continuam em alta, a somar 0,33% para 85,26 dólares por barril em Londres – um novo máximo de Novembro de 2014. Em Nova Iorque o WTI também segue em máximos de quatro anos, a transaccionar nos 75,40 dólares.



Esta subida está relacionada com as sanções dos EUA ao Irão, o que aumenta os receios em torno de quebra da oferta. Além disso, as perturbações na indústria petrolífera venezuelana também estão a retirar do mercado a matéria-prima proveniente daquele país. Isto numa altura em que os membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) não mostram sinais de que vão compensar esta queda de fornecimento.



O contrato de Novembro do West Texas Intermediate (WTI), transaccionado no mercado nova-iorquino, segue a somar 0,37% para 72,35 dólares por barril. Já as cotações do contrato de futuros do Brent do Mar do Norte – que é negociado em Londres e serve de referência às importações portuguesas – para entrega em Dezembro seguem a ganhar 1,29% para 82,25 dólares por barril, nível que não se via desde Novembro de 2014.

Ouro a caminho do maior ganho de cinco semanas

O metal precioso segue a negociar em alta, rumo à maior valorização desde Agosto, sustentado pelas incertezas em torno do Orçamento de Itália para 2019. Estes receios estão a reavivar o estatuto do metal amarelo como valor-refúgio.



O ouro para entrega em Dezembro avança 1,1% no mercado nova-iorquino, para 1.205,30 dólares por onça. Se fechar a este preço, será o seu maior ganho desde 24 de Agosto.