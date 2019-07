As bolsas europeias fecharam com ganhos, num dia marcado por alguma indefinição. Os juros portugueses voltaram a tocar em novos mínimos e o petróleo afunda mais de 3%.

Os mercados em números

PSI-20 desce 0,76% para 5.149,16 pontos

Stoxx 600 sobe 0,37% para 389,29 pontos

S&P500 valoriza 0,07% para 2.966,54 pontos

Juros da dívida portuguesa a dez anos descem 5 pontos base para os 0,358%

Euro avança 0,13% para 1,1301 dólares

Petróleo em Londres recua 3,10% para 63,04 dólares por barril

Bolsas europeias sobem

O dia foi marcado por oscilações pouco definidas nas bolsas europeias, com os índices a variarem entre ganhos e perdas ligeiros. No final do dia as bolsas definiram o seu rumo, com o Stoxx600, índice que agrega as 600 maiores cotadas europeias, a subir 0,37%.



A ameaça dos EUA de implementarem tarifas adicionais sobre bens importados da União Europeia, no valor de cerca de quatro mil milhões de dólares, acabou por pesar na negociação. Isto um dia depois de as bolsas terem subido à boleia da trégua comercial decretada pelos EUA e China.