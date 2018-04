Reuters

Os mercados em números

PSI-20 somou 0,74% para 5.585,28 pontos

Stoxx 600 recuou 0,17% para 382,52 pontos

S&P 500 recua 0,12% para 2.667,21 pontos

"Yield" a 10 anos de Portugal cede 0,9 pontos base para 1,687%

Euro ganha 0,15% para 1,2227 dólares

Petróleo avança 0,63% para 75,18 dólares por barril em Londres

Bolsas europeias com tendência mista

As bolsas do Velho Continente encerraram a registar um desempenho misto, a oscilarem entre ganhos e perdas, mas com pouca expressividade. Os sectores petrolífero, mineiro e tecnológicos foram os que mais contribuíram para o movimento positivo, ao passo que os da construção e viagens foram dos que mais pressionaram a negociação das principais praças da Europa Ocidental, numa sessão em que o índice de referência europeu Stoxx 600 recuou marginalmente, a ceder 0,17% para 382,52 pontos.



Por cá, o PSI-20 avançou 0,74% para 5.5585,28 pontos, com 15 cotadas em alta e 3 em baixa. Tocou assim em máximos de 2 de Fevereiro, com melhor série de subidas desde Setembro, tendo sido um dos melhores desempenhos da Europa Ocidental. A sustentar o índice de referência nacional estiveram sobretudo a Pharol, a disparar 8,81%, e a Altri, que ganhou 2,33% - depois de durante o dia chegar a máximos históricos, nos 6,19 euros. No sentido contrário, a Mota-Engil liderou as quedas, seguida da Galp.

Juros a 10 anos superam os 3% nos EUA

A taxa de rendibilidade das obrigações soberanas dos Estados Unidos a 10 anos atingiu os 3% pela primeira vez desde Janeiro de 2014, devido aos receios com a subida da inflação e o agravamento dos juros por parte da Reserva Federal. Os juros chegaram mesmo a tocar nos 3,0014%. Ontem, tinham já atingido os 2,998% e a questão que se colocava era quando é que chegariam ao número redondo.



Na generalidade dos países europeus, os juros não foram ainda "contagiados" por esta subida das "yields" nos EUA. A taxa das bunds alemãs a 10 anos cede 0,4 pontos base para 0,632% e por cá as "yields" das obrigações 10 anos [que é o vencimento de referência] estão a ceder 0,9 pontos base para 1,687%.

Euribor mantêm-se a 3, 6, 9 e 12 meses

A Euribor a três meses, em valores negativos desde 21 de Abril de 2015, voltou a fixar-se em -0,328%, contra o actual mínimo de sempre, de -0,332%. Também taxa a seis meses, a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação e que entrou em terreno negativo pela primeira vez a 6 de Novembro de 2015, permaneceu em -0,270%, contra o actual mínimo de sempre, de -0,279%, registado pela primeira vez a 31 de Janeiro.



A nove meses, a Euribor manteve-se em -0,219%, contra o actual mínimo de sempre, de -0,224%, registado pela primeira vez a 27 de Outubro do ano passado. No prazo a 12 meses, a taxa Euribor, que desceu para valores abaixo de zero pela primeira vez a 5 de Fevereiro de 2015, permaneceu em -0,189% pela sétima sessão consecutiva, contra o actual mínimo de sempre, de -0,194%, verificado pela primeira vez a 18 de Dezembro passado.

Dólar mais forte, mas sem ganhar ao euro

A nota verde segue generalizadamente em alta face às suas principais contrapartes, animada pela subida dos juros da dívida soberana dos EUA, no vencimento a 10 anos, para um patamar acima dos 3%. O índice que mede a evolução do dólar face às principais congéneres mundiais tocou esta terça-feira no nível mais alto desde 12 de Janeiro, seguindo em alta pela quinta sessão consecutiva.



No entanto, face à moeda única europeia, a divisa norte-americana ainda está a ceder algum terreno, com o euro a somar 0,15% para 1,2227 dólares.

Petróleo regressa a máximos de três anos e meio

As cotações do crude seguem em terreno positivo, em máximos de Novembro de 2014, a serem sustentadas pela perspectiva de uma nova queda das reservas norte-americanas de crude na semana passada [os números são divulgados amanhã] – que, com a diminuição de há duas semanas, se fixaram abaixo da média de cinco anos pela primeira vez desde 2014].



No mercado nova-iorquino, o crude de referência West Texas Intermediate segue a somar 0,71% para 69,13 dólares por barril, e em Londres o Brent do Mar do Norte – que serve de referência às importações portuguesas – está a negociar nos 75,18 dólares com uma subida de 0,63%.

Desde 1995 que o alumínio não caía tanto num saldo de dois dias

O alumínio, que na última semana foi fortemente impulsionado pelas sanções dos EUA a empresas e oligarcas russos – o que atingiu fortemente a russa Rusal, uma das maiores produtoras daquele metal industrial – e atingiu máximos históricos, segue agora em forte queda devido ao alívio das sanções por parte da Casa Branca.



O metal industrial segue a recuar 1,8% no mercado londrino, a caminho da maior queda de dois dias desde 1995, isto depois de ontem afundar 7,1%.