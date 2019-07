A Europa manteve-se otimista na última sessão da semana, com apenas as praças ibéricas a destacarem-se pela negativa. Paralelamente, os juros da dívida portuguesa mantêm-se abaixo dos 0,5%.

Os mercados em números

PSI-20 caiu 0,76% para 5.141,38 pontos

Stoxx 600 subiu 0,33% para os 390,80 pontos

S&P 500 desvaloriza 0,50% para 3.018,73 pontos

Juros da dívida portuguesa a dez anos agravam 1,3 pontos base para os 0,433%

Euro recua 0,24% para 1,1120 dólares

Petróleo em Londres quebra 0,32% para 63,19 dólares por barril



Península Ibérica contrasta com verde da Europa

As bolsas europeias fecharam, na sua maioria, com "nota positiva", e o agregador das 600 maiores cotadas, o Stoxx600, fechou com uma subida de 0,33% para os 390,80 pontos. As praças ibéricas, Portugal e Madrid, foram a exceção.





Lá fora, os investidores mantêm o otimismo, apesar de terem sido divulgados dados económicos negativos na Alemanha, alimentando as expectativa de o que Banco Central Europeu avance com um corte nos juros de forma a estimular a economia do Velho Continente.



A vizinha Espanha seguiu desalinhada com a tendência ascendente das pares europeias no dia em que se confirma o impasse político no país: Espanha vai continuar sem um governo em plenitude de funções, depois de o parlamento ter votado contra a investidura do líder socialista Pedro Sánchez

como primeiro-ministro. Em setembro pode haver nova sessão de investidura, mas se o bloqueio político persistir Espanha avança para as quartas eleições gerais em menos de quatro anos.