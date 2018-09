As bolsas europeias estiveram a ser sustentadas pelo anúncio de que os EUA vão propor à China nova ronda de negociações comerciais. Além disso, o crude negociado em Londres superou o patamar dos 80 dólares, o que não acontecia desde Maio, impulsionando as cotadas do sector e debilitando o dólar, o que ajudou aos ganhos do ouro.

Os mercados em números

PSI-20 somou 0,71% para 5.307,07 pontos

Stoxx 600 avançou 0,48% para 377,11 pontos

S&P 500 ganha 0,13% para 2.891,63 pontos

"Yield" a 10 anos de Portugal recua 3 pontos base para 1,863%

Euro valoriza 0,21% para 1,1631 dólares

Petróleo sobe 0,99% para 79,84 dólares por barril em Londres

Petróleo e nova ronda negocial EUA-China animam bolsas

As bolsas do Velho Continente encerraram em alta, com os investidores a aplaudirem a notícia do WSJ de que os Estados Unidos vão propor uma nova ronda de negociações com a China sobre as tarifas comerciais. Também a subida dos preços do petróleo esteve hoje a animar a negociação, com as cotadas do sector a darem impulso à negociação bolsista. O Stoxx600 avançou 0,45%.





Por cá, a bolsa fechou em terreno positivo pela segunda vez esta semana, em linha com o comportamento das praças europeias. O PSI-20 ganhou 0,71% para 5.307,07 pontos, com 11 cotadas a subir e sete em queda. A Galp Energia foi a principal responsável pela subida do índice português, com as acções da empresa liderada por Carlos Gomes da Silva a valorizar 2,32% para 16,78 euros, numa sessão em que o Stoxx Oil & Gas ganhou 1,5%.

Juros de Portugal descem depois de leilão

No mercado de dívida soberana o dia ficou marcado pelo regresso do Tesouro português aos leilões de dívida pública após uma pausa destas operações durante o Verão, tendo de pagar juros mais altos para emitir dívida a 10 anos. O instituto que gere a dívida pública portuguesa, o IGCP, emitiu mil milhões de euros em títulos de dívida a 10 e 5 anos. Os custos de financiamento aumentaram na emissão de obrigações com maturidade mais longa e baixaram nos títulos com prazo mais curto.





Os juros das obrigações do Tesouro a 10 anos desceram 3 pontos base para 1,863%. Já a "yield" das bunds alemãs cedeu 1,4 pontos base para 0,417%, ao passo que na dívida italiana os juros subiram 1,9 pontos base para 2,962%.

Taxas Euribor mantêm-se em todos os prazos

A Euribor a três meses, em valores negativos desde 21 de Abril de 2015, manteve-se hoje em -0,319%, contra o actual mínimo de sempre, de -0,332%. Já a taxa a seis meses, a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação e que entrou em terreno negativo pela primeira vez a 6 de Novembro de 2015, permaneceu em -0,266%.

A nove meses, a Euribor manteve-se em -0,207%, contra o actual mínimo de sempre, de -0,224%, registado pela primeira vez a 27 de Outubro do ano passado. No prazo a 12 meses, a taxa Euribor, que desceu para valores abaixo de zero pela primeira vez a 5 de Fevereiro de 2015, fixou-se de novo em -0,166%.

Novas negociações EUA-China pressionam dólar

A nota verde segue a ceder terreno face às principais congéneres na sessão desta quarta-feira. Depois de a divisa norte-americana estar já a ser penalizada pelos preços no produtor nos EUA – que caíram pela primeira vez em 18 meses –, surgiu mais um factor de pressão: o The Wall Street Journal avançou, citando fontes próximas do processo, que os EUA vão propor à China uma nova ronda de negociações comerciais.