Reuters

PSI-20 subiu 0,06% para 5.145,28 pontos

Stoxx 600 valorizou 0,77% para os 377,20 pontos

S&P500 ganha 0,58% para 2814,69 pontos

"Yield" a 10 anos de Portugal desce 0,3 pontos base para os 1,292%

Euro perde 0,24% para 1,1285 dólares

Petróleo soma 1,19% para 68,01 dólares por barril, em Londres

Bolsas recuperam de quatro sessões de perdas



As bolsas europeias fecharam na generalidade no verde, com o principal agregador, o Stoxx 600, a valorizar 0,77% para os 377,20 pontos. O sentimento positivo inundou a Europa depois de este agregador ter registado quatro sessões em queda.



Os investidores parecem, desta forma, mais aliviados relativamente às preocupações económicas que têm marcado o sentimento da negociação. Nos últimos dias, os dados económicos que foram divulgados - dos Estados Unidos à Europa - têm apontado para uma travagem da economia mundial mais pronunciada do que os investidores estavam à espera e têm vindo a alimentar os receios. Paralelamente, o Brexit não parece conseguir reunir um consenso dentro do Reino Unido de forma a evitar que o país saia da União Europeia sem acordo.



Por cá, a bolsa nacional fechou com ganhos ligeiros, com o PSI-20 a subir 0,06% para 5.145,28 pontos. A contribuir para a subida da bolsa estiveram as ações da Galp Energia, que avançou 1,59% para 14,075 euros, num dia de recuperação também dos preços do petróleo.



Juros da Alemanha agravam mas mantêm-se negativos

Depois de quatro sessões de alívio, que fizeram os juros alemães da dívida a dez anos negociar abaixo de zero, esta terça-feira a remuneração destas obrigações vê um ligeiro agravamento. Os juros subiram 1,2 pontos base para os 0,015% negativos, mantendo-se, ainda assim, abaixo da linha de água pela terceira sessão consecutiva.

Por cá, a tendência dos juros para a mesma maturidade foi descendente, recuando 0,3 pontos base para os 1,292%. Desta forma, o prémio da dívida portuguesa face à germânica situa-se nos 130,7 pontos base.



Dólar recupera posições face às principais moedas

A nota verde está a recuperar das perdas de segunda-feira, mesmo após os dados dececionantes relativamente ao mercado imobiliário dos Estados Unidos, numa altura em que as obrigações soberanas dos EUA caem devido à especulação de que o recente movimento de vendas nos ativos de risco foi exagerado. Assim, o índice da Bloomberg para o dólar sobe 0,2% e uma das moedas que está a ceder face à divisa norte-americana é o euro.



A moeda única europeia segue a perder 0,24% face à nota verde, para 1,1285 dólares.

Petróleo retoma com sinal da Rússia sobre cumprimento do corte da produção

As cotações do "ouro negro" seguem em alta nos principais mercados internacionais, animadas pelo cumprimento dos cortes de produção acordados no âmbito da OPEP + (membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e outros aliados, como a Rússia), isto depois de Moscovo ter sinalizado que mantém o seu compromisso em matéria de redução da oferta. O petróleo está assim a caminho de marcar o melhor primeiro trimestre desde 2002 - ou seja, dos últimos 17 anos.



O West Texas Intermediate (WTI) para entrega em maio segue a somar 2,14% para 60,08 dólares por barril. Também o Brent do Mar do Norte – que é negociado em Londres e serve de referência às importações portuguesas – segue no verde, com os preços do contrato para entrega em maio a valorizarem 1,19% para 68,01 dólares.

Ouro cai com alívio dos investidores sobre panorama do crescimento mundial

O metal amarelo está hoje a perder terreno, uma vez que diminuíram os receios dos investidores relativamente às perspetivas para o crescimento económico global – o que faz com que o ouro não seja tão procurado como valor-refúgio. Assim, este metal precioso interrompeu esta terça-feira uma série de cinco sessões consecutivas de subida, numa altura de renovado apetite dos investidores por ativos de risco.



O ouro para entrega imediata desce 0,60% para 1.313,99 dólares por onça em Londres, ao passo que os futuros do metal amarelo cedem 0,50% no mercado nova-iorquino, para 1.322 dólares por onça.