As bolsas europeias fecharam em queda, com os investidores expectantes em relação ao que a Fed vai fazer. Os preços do petróleo estão a deslizar perante a perspectiva de que a Arábia Saudita reponha a produção da matéria-prima mais depressa do que estava a ser antecipado.

Os mercados em números

PSI-20 recuou 0,3% para os 5.056,37 pontos

Stoxx 600 perdeu 0,05% para 389,33 pontos

S&P500 avança 0,06% para 2.999,80 pontos

Juros da dívida portuguesa a dez anos descem 4,3 pontos base para 0,305%

Euro sobe 0,48% para 1,1054 dólares

Petróleo em Londres cai 4,9% para 65,63 dólares por barril

Bolsas europeias caem



As bolsas europeias fecharam em queda, numa altura em que os investidores estão de olhos postos na Reserva Federal (Fed), que iniciou esta terça-feira a sua reunião de política monetária, aguardando-se agora pelas decisões amanhã. A maioria dos economistas e dos analistas acredita que Jerome Powell vai anunciar um novo corte do preço do dinheiro de 25 pontos base para um intervalo entre 1,75% e 2%.

Ainda assim, há muita incerteza sobre o corte de juros nos EUA, o que está a levar os investidores a serem mais cautelosos nos seus investimentos.

A reduzir a pressão estão as notícias positivas sobre a Arábia Saudita, com a Reuters a avançar com o país vai conseguir normalizar a sua produção de petróleo no espaço de duas a três semanas, depois dos ataques realizados contra instalações da Saudi Aramco.



O Stoxx600, índice que agrupa as 600 maiores cotadas europeias, fechou a perder 0,05% para 389,33 pontos.



Na bolsa nacional, o PSI-20 recuou 0,3% para os 5.056,37 pontos, num dia em que o BCP cedeu quase 4%, ofuscando a subida superior a 2% da Jerónimo Martins.

Juros sobem na Europa

As taxas de juro estão a subir na generalidade dos países europeus, anulando as quedas registadas na última sessão. A taxa implícita na dívida portuguesa a 10 anos avança 4,3 pontos para 0,305%. Já a taxa alemã está a subir 1,2 pontos para -0,472%.





Euro ganha terreno