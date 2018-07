Fecho dos mercados: Petróleo cai quase 4% e preços do cacau atingem pico de dois meses

Os mercados em números

PSI-20 subiu 0,02% para 5.620,74 pontos

Stoxx 600 desceu 0,25% para 384,06 pontos

S&P 500 desvaloriza 0,15% para 2797,16 pontos

"Yield" 10 anos de Portugal sobe 4,8 pontos base para 1,782%

Euro soma 0,20% para os 1,1708 dólares

Petróleo cai 3,50% para os 72,69 dólares por barril em Londres



Bolsas cedem às perdas do petróleo

A maioria das praças europeias fechou no vermelho. O principal agregador europeu, o Stoxx 600, resumiu o sentimento negativo, com uma desvalorização de 0,25% para os 384,06 pontos.

A pesar nas cotações esteve a trajectória descendente do petróleo, que penalizou o sector. Estas cotadas registaram a quebra mais expressiva do agregador, de 1,66%. Ainda a travar a confiança dos investidores esteve o PIB chinês, com a economia a registar um crescimento de apenas 6,7%, o ritmo mais lento desde 2016.

Os resultados positivos apresentados no arranque da semana por instituições de renome do sector financeiro, como o Bank of America e Deutsche Bank, não foram desta forma suficientes para inverter a tendência predominantemente negativa no Velho Continente.

Lisboa, apesar de conseguir fechar no verde, ligeiramente acima da linha de água, não fugiu muito à tendência. O PSI-20 subiu apenas 0,02% para 5.620,74 pontos. Um dos pesos-pesados do principal índice nacional, a Galp, sentiu também o abalo dos preços do petróleo. Começou o dia a valorizar cerca de 2%, dado o anúncio de aumentos na produção da empresa, mas terminou a sessão inalterada.

Juros da dívida portuguesa e alemã de mãos dadas na subida

Os juros da dívida soberana nacional a dez anos agravaram-se esta segunda-feira em 4,8 pontos base para 1,782%, depois de duas sessões consecutivas de quebra. A mesma tendência viram as "yields" das bunds alemãs, que sobem 2,4 pontos base para os 0,363%, colocando o prémio das obrigações portuguesas face às alemãs nos 141,9 pontos base.





Taxas Euribor a três meses mantém-se pela 12.ª sessão consecutiva

As taxas Euribor mantiveram-se esta segunda-feira a três e 12 meses, desceram a seis meses e subiram a nove meses em relação a sexta-feira.



A Euribor a três meses manteve-se pela décima segunda sessão consecutiva em -0,321%, um máximo desde Abril do ano passado. No prazo de 12 meses, a taxa Euribor voltou a ser fixada pela quarta sessão consecutiva em -0,179%. A taxa Euribor a seis meses, a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação desceu hoje para -0,269%, menos 0,001 pontos. A nove meses, a Euribor subiu, tendo sido fixada em -0,216%, mais 0,002.





Euro avança com recuo do retalho americano