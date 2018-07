Juros italianos sobem após comentário eurocéptico. Juros ingleses agravam-se

Os juros italianos estão a subir esta terça-feira, revertendo a tendência de alívio. Este agravamento da taxa de juro a dez anos de Itália deve-se aos comentários de Paolo Savona, aquele que tinha sido escolhido como ministro da Economia (com a pasta das Finanças) na primeira tentativa de constituir um Governo entre o 5 Estrelas e a Liga.



O Presidente italiano opôs-se ao seu nome, mas à segunda tentativa que foi em frente Savona acabou por ficar como ministro dos Assuntos Europeus. Conhecida a sua veia eurocéptica, Paolo Savona disse esta terça-feira que a Itália precisa de estar preparada para "todas as eventualidades" relacionadas com a permanência na Zona Euro, o que poderá depender de factores externos ao seu controlo, relata a Reuters.



Os juros italianos a dez anos chegaram a atingir os 2,76%, mas neste momento sobem apenas 0,5 pontos base para os 2,671%. Mais penalizados estão a ser os juros da Inglaterra no mesmo prazo que sobem 4,7 pontos base para os 1,3% com o impasse sobre o futuro do Governo e do processo de negociação do Brexit. Já em Portugal os juros a dez anos aliviam 3,2 pontos base para os 1,751%.



Euribor sobe a seis, nove e 12 meses

Só no prazo a três meses é que a Euribor manteve-se inalterada nos -0,321%. Há oito sessões que não mexe. Contudo, a Euribor a seis, nove e 12 meses subiu esta terça-feira. No prazo a seis meses a taxa Euribor somou 0,001 pontos para os -0,269%. No prazo a nove meses a taxa subiu 0,001 pontos para os -0,217% e a 12 meses avançou 0,001 pontos para os -0,180%.



Libra recupera após impasse no Governo

A divisa inglesa está a recuperar depois de ter perdido terreno na sessão anterior com duas demissões de peso no Governo britânico. No entanto, a recuperação é ligeira: a libra está a valorizar 0,15% para os 1,139 euros e 0,16% contra a divisa norte-americana para os 1,3281 dólares.



Já o euro está a perder terreno para o dólar. A divisa europeia desvaloriza 0,13% para os 1,1736 dólares, depois da divisa norte-americana ter valorizado impulsionada por dados económicos favoráveis nos Estados Unidos.



Petróleo sobe com declarações da OPEP

O petróleo está a subir nos mercados internacionais aproximando-se dos 74 dólares em Nova Iorque. Neste momento, o WTI, negociado em Nova Iorque, sobe 0,18% para os 73,99 dólares. Já o Brent, negociado em Londres e que serve de referência para Portugal, valoriza 0,81% para os 78,7 dólares.



A subida do valor do barril do petróleo acontece depois de o ministro da Energia dos Emirados Árabes Unidos, Suhail Al Mazrouei, ter afirmado que a Organização de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) está a fazer esforços no sentido de aumentar a produção, tal como defendido pelo presidente dos EUA, Donaldo Trump, mas realçou a importância de não deixar o mercado recuar ao excesso de oferta que provocou a última grande quebra nos preços.



Zinco em mínimos de um ano

O zinco negoceia em mínimos de um ano em Londres, de acordo com a Bloomberg, uma vez que os investidores antecipam o risco de que o mercado vai ter oferta em demasia assim que novas minas entrem em produção. O valor do zinco desvalorizou 3,1% para os 2,622 dólares por tonelada. Desde que atingiu um máximo em Fevereiro, o zinco já perdeu 25%.

PSI-20 subiu 0,34% para 5.661,81 pontos
Stoxx 600 subiu 0,46% para 386,34 pontos
S&P 500 valoriza 0,23% para 2.790,64 pontos
Yield 10 anos de Portugal recua 3,2 pontos base para 1,751%
Euro recua 0,13% para 1,1736 dólares
Petróleo sobe 0,81% para 78,7 dólares por barril