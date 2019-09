Os mercados em números

PSI-20 valorizou 0,45% para 5.071,60 pontos

Stoxx 600 perdeu 0,58% para os 389,53 pontos

S&P500 desce 0,48% para os 2.993,03 pontos

Juros da dívida portuguesa a dez anos caem 4,9 pontos base para os 0,266%

Euro desliza 0,59% para os 1,1008 dólares

Petróleo em Londres avança 11,87% para os 67,37 dólares o barril



Europa quebra na quinta sessão

A maioria das principais praças europeias terminou o dia em terreno negativo. A Europa segue apreensiva num dia em que a hipótese de o presidente dos Estados Unidos vir a impor sanções ao bloco europeu ganhou vida. A comissária europeia responsável pela pasta do Comércio, Cecilia Malmstrom, confirmou esta segunda-feira, 16 de setembro, as notícias de que os Estados Unidos receberam luz verde da Organização Mundial do Comércio (OMC) para impor tarifas à Europa, na sequência da acusação de que a francesa Airbus terá recebido apoios indevidos e que prejudicam a concorrente americana Boeing. Paralelamente, a comissária assumiu que a maior economia do mundo não tem mostrado abertura para negociar as eventuais sanções, apesar de a Europa sublinhar que está contra a política de imposição de tarifas.

A pressionar os mercados internacionais estão ainda as tensões no médio-oriente, decorrentes do ataque com dez drones a instalações da Saudi Aramco, no passado sábado, ter provocado uma quebra de 5,7 milhões de barris diários, o equivalente a 5% da produção mundial. As suspeitas de que o Irão estará por detrás do ataque poderão levar a um azedar nas relações internacionais, tendo o presidente dos Estados Unidos afirmado que está a postos para atuar.





O agregador das 600 maiores cotadas europeias, o Stoxx600, perdeu 0,58% para os 389,53 pontos, depois de ter contado quatro sessões consecutivas a subir. As cotadas dos setores dos produtos domésticos, banca e químicos foram as mais penalizadas, com quebras superiores a 1%.