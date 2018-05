Os mercados em números

PSI-20 subiu 0,12% para os 5.699,72 pontos

Stoxx 600 valorizou 0,05% para os 392,37 pontos

S&P 500 cai 0,91% para 2705,34 pontos

"Yield 10 anos de Portugal avança 2,6 pontos base para os 1,741%

Euro recua 0,57% para os 1,1858 dólares

Petróleo sobe 0,74% para os 78,81 dólares por barril

Europa morna, Portugal também

Na Europa o cenário foi de subida ligeira, com o Stoxx 600 a valorizar 0,05% para os 392,37 pontos, num dia em que a maioria das economias da zona euro dá sinais de abrandamento. O principal agregador foi impulsionado pelo sector financeiro e do petróleo e gás. A travar maiores ganhos estiveram as cotadas das telecomunicações, que deslizaram 2,04%.

Por cá, o PSI-20 subiu pela oitava sessão consecutiva. Valorizou 0,12% para os 5.699,72 pontos. O sector do papel fechou em máximos e a EDP continuou a valorizar após a notícia da OPA dos chineses.

Juros da dívida nacional reforçam subidas

A taxa de juro da dívida portuguesa a dez anos arrancou a semana com uma subida expressiva e mantém a tendência. Avança 2,6 pontos base para os 1,741%. Já a dívida alemã para a mesma maturidade tem o mesmo comportamento, ao avançar 0,034 pontos para os 0,645. Desta forma, o prémio de risco das obrigações nacionais está nos 109,6 pontos base.

Euribor dividida: sobe ou mantém

As taxas Euribor mantiveram-se a três e seis meses e subiram a nove e 12 meses face a segunda-feira. A taxa Euribor a seis meses, a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação e que entrou em terreno negativo pela primeira vez em 6 de Novembro de 2015, voltou a ser fixada em -0,271%, pela quarta sessão consecutiva e contra o atual mínimo de sempre, de -0,279%, registado pela primeira vez em 31 de Janeiro de 2018.

Euro cai na sombra de uma economia americana forte

O euro cede às subidas na moeda americana, seguindo a cair 0,57% para os 1,1858 dólares. A moeda americana mantém uma tendência positiva apoiada por dados económicos sólidos e pela Reserva Federal, da qual se espera um aperto da política monetária mais rápido que os pares.

Brent renova máximos. WTI em sentido contrário

O barril do Brent do Mar do Norte, referência para a Europa e negociado em Londres, continua a bater recordes: está a cotar nos 78,81 dólares, com uma subida de 0,74%, mas já chegou a valorizar 1,59% para tocar nos 79,47 dólares. Já o West Texas Intermediate, o crude em negociação em Nova Iorque, abandona a trajectória ascendente e cai 0,21% para os 70,81 dólares por barril. Os EUA posicionam-se assim como uma boa alternativa para os mercados asiáticos se abastecerem desta matéria prima, após as sanções ao Irão.

Ouro cai para mínimos de Dezembro

Os principais metais preciosos, ouro e prata, estão menos valiosos esta terça-feira. O ouro segue com uma queda expressiva de 1,48% para os 1.294,03 dólares por onça. Uma queda como não havia registo desde 28 de Março deste ano. Durante a sessão, o ouro chegou a cair 1,64%, recuo que colocou o metal amarelo a cotar em mínimos de Dezembro de 2017. A prata desvaloriza 1,66% para os 16,2507 dólares por onça, mas já chegou a afundar 1,93%.