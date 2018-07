Os mercados em números

PSI-20 subiu 0,58% para 5.638,17 pontos

Stoxx 600 perdeu 0,19% para 284,88 pontos

S&P 500 ganha 0,07% para 2.803,76 pontos

Juros da dívida portuguesa a dez anos descem 0,08 pontos base para 1,774%

Euro desvaloriza 0,18% para 1,1703 dólares

Petróleo em Londres valoriza 0,45% para 73,65 dólares por barril



Bolsas em terreno negativo

Esta semana continua a divulgação de resultados das cotadas norte-americanas, nomeadamente a Alphabet (ex-Google) que mostra as contas esta segunda-feira após o fecho de Wall Street. Neste momento as tecnológicas estão a sofrer em bolsa porque Donald Trump criticou no Twitter a Amazon, o que levou à queda das acções. Já as acções da Tesla estiveram a afundar mais de 6% depois de ter sido noticiado um pedido da empresa aos fornecedores para devolverem parte dos pagamentos.



O sentimento negativo está a dominar as bolsas depois de no fim-de-semana os ministros das Finanças do G20 terem feito avisos sobre o impacto do proteccionismo no crescimento económico. A tensão comercial e a cautela dos investidores face à apresentação dos resultados fez com que as bolsas europeias negociassem em baixa. O Stoxx 600, o índice que agrega as 600 principais cotadas europeias, desvalorizou 0,19% para os 284,88 pontos. Foi também o sector tecnológico o mais penalizado.



Portugal foi a excepção. O PSI-20 fechou em alta, subindo pela primeira vez em quatro sessões. A contribuir para este desempenho positivo estiveram os fortes ganhos do BCP e da Nos, depois de ter anunciado que os lucros do primeiro semestre aumentaram quase 10% para 79 milhões de euros. A bolsa nacional somou 0,58% para 5.638,17 pontos, com dez cotadas em alta, sete em queda e uma inalterada.

Juros agravam-se na Europa, mas Portugal escapa

Um dos possíveis impactos no mercado de dívida nesta segunda-feira foi a notícia da Reuters de que o Banco Central do Japão pode retirar os estímulos à economia mais depressa do que o previsto, o que levou os juros japoneses a 10 anos para máximos de seis meses.