Num dia morno para o principal índice europeu, o sector das matérias-primas foi o que mais se destacou. Em Londres, as cotações do petróleo somam quase 2% e o zinco destaca-se pela negativa, ao atingir mínimos de mais de dez meses e ao entrar em mercado urso.

Os mercados em números

PSI-20 subiu 0,79% para 5.572,36 pontos

Stoxx 600 apreciou 0,02% para 377,26 pontos

S&P 500 valoriza 0,27% para 2724,28 pontos

"Yield 10 anos de Portugal subiu 4,9 pontos base para os 1,883%

Euro recua 0,43% para os 1,1653 dólares

Petróleo valoriza 1,70% para os 76 dólares por barril em Londres

Europa recupera com ganhos ligeiros

Na Europa assistiu-se a um alívio generalizado das bolsas, depois de os receios em torno da guerra comercial entre os Estados Unidos e a Europa terem atirado o Stoxx600 em quatro meses para a maior quebra em quatro meses. O principal agregador europeu fechou ligeiramente acima da linha de água, com uma subida de 0,02% para 377,26 pontos, com o sector das matérias-primas a registar as maiores subidas. As bolsas alemã, francesa e grega não conseguiram escapar ao terreno negativo.

Em Lisboa, a bolsa nacional somou 0,79% para 5.572,36 pontos. A EDP Renováveis puxou pelo PSI-20 com uma valorização de mais de 6%.

Juros da dívida portuguesa e italiana de mãos dadas nas subidas

Os juros das obrigações nacionais com maturidade de dez anos aumentaram para níveis de 15 de Junho, agravando 4,9 pontos base para os 1,883%. A dívida italiana também fechou com uma subida de 6,5 pontos base para 2,891%, voltando a cotar em níveis de 11 de Junho. Já as bunds alemãs somaram 1 ponto base para os 0,338%, colocando o prémio de risco da dívida portuguesa face à germânica nos 154,5 pontos base.





A incerteza política em Itália continua desta forma a influenciar a percepção de risco que os investidores têm da economia transalpina, e que acaba por contagiar os pares europeus.





Taxas Euribor sobem a 3 meses, descem a 6 e mantêm-se a 9 e 12 meses

As taxas Euribor subiram a três meses, desceram a seis e mantêm-se a nove e 12 meses em relação a segunda-feira.



A Euribor a três meses subiu para -0,323%, mais 0,001 pontos. A taxa Euribor a seis meses, a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação rumou no sentido inverso e desceu na mesma medida para ser fixada em -0,270%. A nove meses, a Euribor voltou a ser fixada em -0,214% e no prazo de 12 meses também se manteve ao ser fixada em -0,181%.

Dólar é o vencedor do dia nos mercados cambiais

A moeda única europeia voltou a níveis de dia 14 de Junho, a data da reunião do Banco Central Europeu, para depois inverter para perdas. Segue a desvalorizar 0,43% para os 1,1653 dólares, depois de três sessões de ganhos consecutivas.





O euro é penalizado pela incerteza quanto aos desenvolvimentos da guerra comercial lançada pelos EUA, mas não é a única divisa a ceder perante a nota verde. O dólar avançou, embora ligeiramente, contra várias moedas, sobretudo aquelas que estão associadas a economias mais dependentes de trocas comerciais internacionais, como é o caso da Austrália e do Canadá.



Petróleo valoriza quase nos 2%

O petróleo recupera da quebra da sessão anterior, e o barril do Brent, referência para a Europa, sobe 1,70% para os 76 dólares por barril. A valorização acontece apesar de a Arábia Saudita anunciar a previsão de uma produção recorde em Julho. A petrolífera estatal Saudi Aramco quer aumentar a fasquia para os 10,8 milhões de barris por dia, que comparam com os 10,72 milhões definidos em Novembro de 2016.