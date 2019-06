Fecho dos mercados: Petróleo soma quase 4,5% e dá força às bolsas europeias

O principal agregador europeu, o Stoxx600, fechou com uma valorização de 0,16% para os 380,33 pontos, num dia em que os ganhos nas praças europeias foram modestos mas generalizados. As cotadas do setor das matérias-primas estiveram em destaque e contribuíram para o desempenho do índice com uma subida agregada de 1,65%. A matéria-prima está hoje em forte alta, recuperando do tombo da véspera, depois de terem sido noticiados ataques, no Golfo de Omã, a dois navios petroleiros.Por cá, o PSI-20 valorizou 0,29% para 5.194,08 pontos, com a Altri a destacar-se ao atingir ganhos de mais de 5%.

Juros portugueses abaixo de 1% há 15 sessões

Os juros das obrigações do Tesouro na maturidade de referência - a 10 anos - aliviaram 1,3 pontos base para os 0,639% nesta sessão. Este desempenho dita que as obrigações nacionais a 10 anos se mantenham abaixo da fasquia de 1% há 15 sessões consecutivas. A tendência descendente também se verificou na Alemanha, onde a remuneração da dívida com o mesmo horizonte temporal se cifrou nos 0,242% negativos, um alívio de 0,4 pontos base.



Euro perde terreno face ao dólar

A moeda única europeia segue a perder 0,10% para os 1,1276 dólares. A evolução negativa do euro face à divisa norte-americana acontece numa altura em que os investidores esperam que existam dois cortes na taxa de juro diretora, ao invés de apenas um, de acordo com a Bloomberg. A próxima reunião do banco central é já a 18 e 19 de junho.



Petróleo dispara quase 5%

O barril de West Texas Intermediate (WTI), negociado em Nova Iorque, está a subir 1,97% para os 52,15 dólares. Já o barril de Brent, negociado em Londres e que serve de referência para o mercado português, ganha 2,45% para os 61,44 dólares. Contudo, durante a sessão, o Brent do Mar do Norte chegou a ascender aos 62,64 dólares, na sequência de uma valorização de 4,45%.



As cotações no mercado de petróleo dispararam depois de, esta manhã, terem sido reportados ataques, no Golfo de Omã, a dois navios petroleiros, que já receberam assistência das forças navais norte-americanas. Isto, quando na última sessão os barris de petróleo, em ambos os lados do oceano, terem deslizado em torno dos 4%, depois de os Estados Unidos terem revelado uma subida dos seus inventários de crude.



Minério de ferro dispara acima dos 100 dólares

Os juros das obrigações do Tesouro na maturidade de referência - a 10 anos - aliviaram 1,3 pontos base para os 0,639% nesta sessão. Este desempenho dita que as obrigações nacionais a 10 anos se mantenham abaixo da fasquia de 1% há 15 sessões consecutivas. A tendência descendente também se verificou na Alemanha, onde a remuneração da dívida com o mesmo horizonte temporal se cifrou nos 0,242% negativos, um alívio de 0,4 pontos base.A moeda única europeia segue a perder 0,10% para os 1,1276 dólares. A evolução negativa do euro face à divisa norte-americana acontece numa altura em que os investidores esperam que existam dois cortes na taxa de juro diretora, ao invés de apenas um, de acordo com a Bloomberg. A próxima reunião do banco central é já a 18 e 19 de junho.O barril de West Texas Intermediate (WTI), negociado em Nova Iorque, está a subir 1,97% para os 52,15 dólares. Já o barril de Brent, negociado em Londres e que serve de referência para o mercado português, ganha 2,45% para os 61,44 dólares. Contudo, durante a sessão, o Brent do Mar do Norte chegou a ascender aos 62,64 dólares, na sequência de uma valorização de 4,45%.As cotações no mercado de petróleo dispararam depois de, esta manhã, terem sido reportados ataques, no Golfo de Omã, a dois navios petroleiros, que já receberam assistência das forças navais norte-americanas. Isto, quando na última sessão os barris de petróleo, em ambos os lados do oceano, terem deslizado em torno dos 4%, depois de os Estados Unidos terem revelado uma subida dos seus inventários de crude. Os contratos do minério de ferro dispararam 4,1% para os 106,50 dólares a tonelada, em Singapura. Esta valorização que surge após o banco Goldman Sachs prever que a oferta se mantenha escassa. A "tempestade" perfeita está a formar-se: o número de embarcações a quererem descarregar minério de ferro na China está perto de um mínimo histórico, diz o Goldman, ao mesmo tempo que a produção de aço – metal que contém ferro na sua composição – deverá aumentar 4% este ano.