Fecho dos mercados: Powell deixa via aberta a descida dos juros e bolsas ultrapassam mínimos

As bolsas do velho continente valorizaram depois de o líder da Fed ter garantido que tudo será feito para apoiar a economia norte-americana. Juros prosseguiram tendência de alívio, dólar inverteu após desvalorizações face às principais divisas e petróleo recuperou de mínimos do início do ano.