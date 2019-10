Os mercados em números

PSI-20 desceu 0,50% para os 4.948,99 pontos

Stoxx600 caiu 1,31% para os 387,99 pontos

S&P500 desliza 0,60% para os 2.958,77 pontos

Juros da dívida portuguesa a dez anos sobem 1,4 pontos para 0,166%

Euro valoriza 0,29% para os 1,0931 dólares

Petróleo em Londres recua 0,30% para os 59,07 dólares por barril



Bolsas com maior queda desde agosto

As bolsas europeias encerraram em queda esta terça-feira, 1 de outubro, penalizadas pelos dados sobre a atividade industrial na Zona Euro e nos Estados Unidos, que fizeram soar os alarmes sobre a evolução destas economias.

Durante a manhã, foi revelado pela IHS Markit que a atividade industrial dos países do euro caiu, em setembro, para mínimos de 2012, o que manteve sob pressão as ações europeias. As perdas acabaram, no entanto, por se agravar, quando também dos Estados Unidos chegaram sinais alarmantes sobre a evolução da indústria: na maior economia do mundo, a atividade industrial registou, no mês passado, a pior marca em mais de dez anos.

Estes dados levaram o índice de referência para a Europa, o Stoxx600, a descer 1,31% para os 387,99 pontos, a queda mais pronunciada desde meados de agosto. Também nos Estados Unidos, os principais índices seguem com desvalorizações em torno de 0,5%.

Na bolsa nacional, o PSI-20 desceu 0,50% para os 4.948,99 pontos, penalizado sobretudo pelo BCP, Jerónimo Martins e a Navigator. O BCP recuou 1,68% para 18,74 cêntimos, a Jerónimo Martins perdeu 1,23% para 15,29 euros e a Navigator desvalorizou 2,99% para 3,184 euros.





Juros em alta ligeira

As descidas estenderam-se também ao mercado de dívida, com as obrigações soberanas dos países do euro a cederem e, consequentemente, os juros a subirem. Em Portugal, a yield associada às obrigações a dez anos avançou 1,4 pontos para 0,166% enquanto em Espanha o aumento foi de 0,4 pontos para 0,143%.

Na Alemanha, os juros das obrigações no prazo de referência avançaram 0,8 pontos para -0,568% e em Itália subiram 3,4 pontos para 0,853%.



Euro toca em mínimos de mais de dois anos

A moeda única europeia tocou esta terça-feira em mínimos de mais de dois anos face ao dólar, depois de terem sido conhecidos os dados da indústria e de ter sido revelado que a taxa de inflação na região desceu de 1%, em agosto, para 0,9%, em setembro, o valor mais baixo desde novembro de 2016. Os números reforçam os argumentos do BCE para continuar com as suas medidas de estímulo à economia, contribuindo ainda mais para a fraqueza da moeda única.