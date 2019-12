Em causa esteve a notícia de que a Daimler, a fabricante alemã de automóveis, concordou com o pagamento de uma multa de 20 milhões de euros por ter violado as regras na forma como operacionalizou o programa de devolução dos veículos onde foram identificadas anomalias. A cotada desceu mais de 1,5%. Também a francesa Michelin viu as ações desvalorizarem com a divulgação de dados mais fracos na procura por pneus.



Por outro lado, a sueca Volvo valorizou mais de 3% após ter anunciado que vendeu a unidade de camiões à Isuzu Motors por 2,3 mil milhões de dólares e que irá ter uma estratégia de parceria com esse rival japonês. Acresce ainda a subida das ações da Peugeot (Grupo PSA) no dia em que fechou o acordo de fusão com a Fiat.



Além do setor automóvel, também o setor das telecomunicações e o setor industrial pesaram na evolução do Stoxx 600. A nível mundial, os investidores continuam a digerir os avanços no acordo comercial entre os EUA e a China e os desenvolvimento no Brexit, um processo ainda com alguma incerteza, apesar da vitória dos conservadores na semana passada com maioria no Parlamento.



Nas várias praças europeias houve divergências nas tendências de fecho. No caso da praça lisboeta, o PSI-20 encerrou a ceder 0,34% para os 5.201,24 pontos.



Juros portugueses sobem, mas menos que os alemães

Os juros das dívidas soberanas da Zona Euro estão a subir no mercado secundário na sessão de hoje. Após terem aliviado na sessão anterior, hoje os juros associados às obrigações soberanas portuguesas a dez anos sobem 3,5 pontos base para os 0,385%.



Os juros da dívida alemã no mesmo prazo também sobem, mas mais: somam 4,5 pontos base para os -0,252%, aproximando-se cada vez mais de valores positivos.



Dólar forte após dados industriais positivos

O dólar aproveitou os dados industriais positivos divulgados hoje nos Estados Unidos para se fortalecer. A produção industrial no país recuperou após o fim da greve dos empregados da General Motors e os dados relativos à construção foram melhores do que o esperado.



O dólar aprecia 0,33% para os 0,89 euros, numa altura em que os investidores olham com menos probabilidade para mais cortes nas taxas de juro em 2020, por parte da Reserva Federal, devido ao ciclo otimista de dados industriais.



Já o euro cede 0,29% para os 1,1118 dólares.



Queda de stocks nos EUA deixa petróleo à tona da água

Os preços do petróleo seguiram caminhos inversos. Se por um lado, o preço do Brent, ativo negociado em Londres e referência para Portugal, consegue manter-se em território positivo, a subir 0,03% para os 66,12 dólares por barril; por outro, o norte-americano WTI perde 0,13% para os 60,86 dólares.



A causar esta indefinição está a queda de "stocks" de petróleo nos Estados Unidos, com a Agência Internacional de Energia a mostrar uma diminuição de 1,09 milhões de barris produzidos por dia.



Ouro e paládio escorregam

Tal como os mercados de ações, o ouro negoceia hoje em queda. O metal precioso cai 0,11% para os 1.474,61 dólares por onça. Também o paládio, que nos últimos dias se aproximou da barreira dos 2.000 dólares, segue hoje a desvalorizar 1,37% para os 1.928,74 dólares.

