As bolsas europeias deixaram para trás o otimismo provocado pelo acordo parcial entre Washington e Pequim, num dia em que uma iniciativa do primeiro-ministro britânico reavivou os receios relativos a um possível Brexit sem acordo.

Os mercados em números

PSI-20 desvalorizou 0,04% para os 5.218,84 pontos

Stoxx 600 desceu 0,70% para os 414,84 pontos

S&P500 avança 0,13% para os 3.195,69 pontos

Juros da dívida portuguesa a dez anos aliviaram 2,4 pontos base para os 0,352%

Euro valoriza 0,11% para 1.1156 dólares.

Petróleo em Londres ganha 0,89% para 65,92 dólares por barril



Bolsas europeias afastam-se de máximos

No Velho Continente, o índice que agrega as 600 maiores cotadas europeias, o Stoxx600, desceu 0,70% para os 414,84 pontos, depois de na última sessão ter atingido um máximo histórico. Os ânimos relativamente ao acordo comercial parcial assinado entre os Estados Unidos e a China começam a acalmar, com os investidores a notarem a falta de detalhes e numa altura em que as verdadeiras tréguas - isto é, um acordo mais alargado - ainda são uma incógnita.



A abalar o sentimento na Europa esteve, ainda, a mais recente decisão de Boris Johnson relativamente ao Brexit. O primeiro-ministro britânico quer fazer uma alteração na lei do país para garantir que o período de transição do Brexit, após o dia 31 de janeiro, não se prolongue por mais de 11 meses, reavivando desta forma os receios de que o Reino Unido abandone a Europa sem se chegar a um acordo.



Em Lisboa, o PSI-20 também acabou por alinhar na tendência europeia, embora com uma perda ligeira de 0,04% para os 5.218,84 pontos. A pressionar estiveram o BCP, Jerónimo Martins e os CTT.



Boris dá alívio aos juros britânicos

O pessimismo que surgiu esta terça-feira relativamente à futura economia do Reino Unido, depois de o primeiro-ministro ter decidido acelerar o Brexit de uma forma que pode pôr em causa uma saída ordenada da União Europeia, os investidores afastaram-se das ações e apostaram nas obrigações, fazendo os juros do país recuar. A remuneração das obrigações soberanas com o prazo a dez anos caiu 6,1 pontos base para os 0,758%.



Em Lisboa, os juros para a mesma maturidade desagravaram 2,4 pontos base para os 0,352%, apresentando uma tendência semelhante à da referência europeia, a Alemanha. A remuneração das obrigações germânicas aliviou 1,6 pontos base para os -0,294%. Desta forma, o prémio da dívida portuguesa face à alemã coloca-se nos 64,6 pontos base.





Libra perde cerca de 1,5% face ao euro e ao dólar