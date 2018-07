O mercado em números

PSI-20 subiu 0,22% para 5.620,52 pontos

Stoxx 600 deslizou 0,35% para 386,81 pontos

S&P500 valoriza 0,15% para 2.824,61 pontos

Juros da dívida portuguesa a dez anos aliviam 4,4 pontos base para 1,736%

Euro desvaloriza 0,12% para os 1,1673 dólares.

Petróleo em Londres valoriza 0,18% para os 73,57 dólares



Bolsas europeias desaceleram à boleia de Trump e Juncker

O encontro desta quarta-feira entre Trump e Juncker, no qual ambos discutiram as relações comerciais entre os EUA e o bloco, acabou envolto em pessimismo. O sentimento negativo alastrou-se até às principais bolsas europeias, que resvalaram para o vermelho. A resumir as perdas está o agregador de referência, o Stoxx600, que deslizou 0,35% para os 386,81 pontos. Neste, destacam-se as cotadas do sector automóvel, que registam a maior quebra entre os vários sectores – perderam 2,90%. Aqui, a descida foi liderada pela Fiat Chrysler, que afundou quase 16%, depois de ter revisto em baixa as estimativas de resultados.

Em Lisboa, a subida do PSI-20 – de 0,22% para 5.620,52 pontos - foi impulsionada sobretudo pela Galp Energia e pela Navigator. A papeleira subiu mais de 1% depois de ter anunciado aumento de 24,4% nos lucros, que ascenderam aos 119,4 milhões. A petrolífera alinha-se com o bom momento do "ouro negro", que segue a valorizar.



Euro desvaloriza pela terceira vez. Juncker não ajudou

O euro chegou a ganhar em relação ao dólar durante a sessão, com a "nota verde" a deslizar frente à maioria das moedas de referência nos momentos que antecederam a reunião entre Trump e Juncker. A mensagem pouco animadora do representante de Bruxelas, que se mostrou pessimista em relação ao rumo das tensões comerciais com os EUA, não dá confiança aos investidores em relação à força da economia dos países da moeda única. O euro perde agora 0,12% para os 1,1673 dólares, ficando pelo terreno negativo pela terceira sessão consecutiva.

Juros da dívida portuguesa aliviam em todas as maturidades

As várias linhas de obrigações nacionais viram esta quarta-feira um alívio nas respectivas taxas remuneratórias. A dívida a dez anos, a maturidade de referência, desceu 4,4 pontos base para 1,736%. Na Alemanha, as bunds equivalentes caíram 0,1 pontos base para 0,396%, colocando o prémio da dívida portuguesa face à alemã nos 134 pontos base.





"Stocks" reduzidos nos EUA puxam pelo petróleo

A indústria norte-americana adiantou-se ao Governo e revelou que as reservas de petróleo caíram na semana passada. A Casa Branca deverá lançar as próprias estimativas ainda esta quarta-feira. Para já, os preços do barril de Brent, referência para a Europa, avançam 0,18% para os 73,57 dólares.

Preços do trigo "aquecem" para máximos

Há várias matérias-primas a sofrer com a onda de calor. Entre elas está o trigo, cujas cotações subiram esta quarta-feira 5,73% para 5,39 dólares por alqueire, um pico de quase dois meses, e já ascenderam 10% no último mês, tocando máximos inéditos desde que estes contratos começaram a ser comercializados, em 2015. A produção na Rússia, o maior exportador a nível mundial, deverá cair em 2018 pela primeira vez em seis anos.