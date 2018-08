Os mercados em números

PSI-20 perdeu 0,31% para os 5.593,92 pontos

Stoxx 600 subiu 0,59% para os 388,91 pontos

S&P 500 valoriza 0,12% para 2.830,59 pontos

"Yield 10 anos de Portugal deslizou 2,7 pontos base para os 1,782%

Euro soma 0,12% para 1,1599 dólares

Petróleo recua 0,05% para 73,41 dólares por barril em Londres

Europa com todos os sectores pintados de verde

A Europa fechou o dia com as principais praças no verde. O Stoxx600 resumiu o sentimento positivo com uma valorização de 0,59% para os 388,91 pontos. Este, que é o agregador europeu de referência, viu nesta sessão um pleno entre os sectores, que terminam todos em terreno positivo. Os sectores das matérias-primas e das telecomunicações ganham destaque, com valorizações de 2,01% e de 1,10%, respectivamente.

Por cá, o PSI-20 destoou da tendência do Velho Continente, uma oposição que se verificou durante toda a semana à excepção de quinta-feira. A bolsa nacional fechou a perder 0,31% para os 5.593,92 pontos, pressionada sobretudo pela Galp e BCP.

Juros aliviam em Portugal e na Alemanha

Os juros da dívida portuguesa recuaram esta sexta-feira 2,7 pontos base para os 1,782%. Isto apesar de, durante a sessão, terem visto uma subida praticamente simétrica, de 2,6 pontos base, para os 1,835% - um máximo do qual não havia registo desde o dia 9 de Julho, há quase um mês. Já a taxa remuneratória das obrigações alemãs terminou a sessão com um alívio de 5 pontos base para os 0,410%, retomando níveis de 30 de Julho. Neste cenário, o spread dos juros portugueses face aos alemães cifrou-se nos 137,2 pontos base.

Taxas Euribor mantêm-se a três, nove e 12 meses e sobem a seis meses

As taxas Euribor mantiveram-se hoje a três, nove e 12 meses e subiram a seis meses em relação a quinta-feira. A taxa Euribor a seis meses, a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação, subiu hoje ao ser fixada em -0,268%, mais 0,001 pontos. Já a Euribor a três meses voltou hoje a ser fixada pela quinta sessão consecutiva em -0,319%. A nove meses, a Euribor voltou hoje pela quinta sessão consecutiva a ser fixada em -0,217%. No prazo de 12 meses, a taxa Euribor também voltou hoje a ser fixada em -0,176%.

Dólar perde para o euro e yuan

A moeda única europeia está a valorizar 0,12% face à "nota verde", cotando agora nos 1,1599 dólares – uma inversão face à tendência negativa das últimas três sessões. A divisa norte-americana cai depois de ter sido divulgado um número de postos de trabalho abaixo do esperado no mês passado. O dólar recua também face ao yuan, com a moeda chinesa a valorizar 0,19% face ao dólar. Isto depois de, durante a sessão, a divisa de Pequim já ter estado a perder 0,74% para os 0,14506 dólares, um mínimo de Maio de 2017.

Petróleo cai com receios de menor procura

Os preços do "ouro negro" seguem a negociar em baixa, pressionados pelos receios de que a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China possa afectar a procura. Isto no dia em que o governo chinês disse já ter em mãos uma lista de 5.207 bens norte-americanos, avaliados em 16 mil milhões de dólares, pronta para ser utilizada caso os EUA avancem com o agravamento das tarifas de 10% para 25%.



O contrato de Setembro do West Texas Intermediate (WTI), transaccionado no mercado nova-iorquino, segue a perder 0,38% para 68,70 dólares. Já as cotações do contrato de futuros do Brent do Mar do Norte – que é negociado em Londres e serve de referência às importações portuguesas – para entrega em Setembro seguem a ceder ligeiramente, com um recuo de 0,05% para 73,41 dólares por barril.

Trigo regista maior subida do ano

A cotação do trigo segue a ganhar terreno, com o contrato para entrega em Dezembro a somar 10% no acumulado da semana, o maior ganho de um contrato activo desde Junho de 2017. Os preços seguem hoje a subir 0,10% para 5,83 dólares por alqueire, próximos de um máximo de três anos.

A impulsionar este cereal está o tempo seco e as elevadas temperaturas, que arruinaram as colheitas na Europa e na região do Mar Negro.