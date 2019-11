Principais mercados europeus agravaram as quedas, depois do presidente dos Estados Unidos ter dito que afinal não existia nenhum acordo com a China, sobre a política de tarifas, como tinha sido anunciado ontem. Dólar sobe para máximos de três semanas.

Os mercados em números

PSI-20 subiu 0,16% para 5.304,81 pontos

Stoxx 600 perdeu 0,28% para 405,42 pontos

S&P500 cai 0,01% para 3.085,01 pontos

Juros da dívida portuguesa a dez anos sobem 1,7 pontos base para 0,315%

Euro recua 0,27% para 1,102 dólares

Petróleo em Londres cai 0,01% para 62,28 dólares o barril

Trump leva bolsas europeias para o vermelho

Hoje um novo volte-face na relação entre os Estados Unidos e a China fez com que as bolsas europeias agravassem as quedas, que assumiram desde o início de sessão. Donald Trump, presidente dos EUA, desmentiu o seu conselheiro económico Larry Kudlow e disse que não existia nenhum entendimento com a China sobre a retirada de forma faseada das tarifas aduaneiras impostas entre as duas maiores economias do mundo, segundo a Reuters.

Trump disse que não pretende eliminar por completo as tarifas que os EUA têm vindo a aplicar sobre produtos "made in China". Esta notícia caiu mal junto dos mercados de ações e os três principais índices de Wall Street perdem entre 0,1% e 0,2%, afastando-se dos máximos históricos atingidos nas últimas sessões.



A situação no Stoxx 600 foi idêntica, com o índice que reúne as 600 maiores cotadas da região a cair 0,28% para 405,42 pontos. Os setores que mais contribuíram para esta desvalorização foram o retalho e a banca.



Por cá, o índice PSI-20 conseguiu contrariar a tendência geral, com forte apoio dos CTT que terminaram a sessão desta sexta-feira a registar a maior subida semanal desde que a empresa é cotada em bolsa. Hoje, a empresa liderada por João Bento registou uma subida de 3,55% para 3,152 euros.



Também a Pharol foi uma das cotadas que deu a mão a esta boa prestação da bolsa nacional. A antiga PT disparou 8,86% para 0,1130 euros na maioria subida diária registada pela cotada em 2019, o que contribuiu para que negociasse na cotação mais alta desde 18 de setembro.



Juros de Portugal sobem, mas ganham aos de Espanha

Os juros da dívida soberana portuguesa inverteram a tendência do resto da Europa e subiram 1,7 pontos base para os 0,315%. No mercado secundário de dívida pública, os juros portugueses a dez anos passaram a negociar abaixo dos juros espanhóis a 7 de outubro, logo após as eleições legislativas portuguesas, e a tendência permanece. Hoje, os de Espanha com a mesma maturidade seguem estáveis nos 0,381%.



Hoje, a agência que gere a dívida pública portuguesa anunciou vai realizar um novo leilão de dívida na próxima semana. O objetivo é emitir obrigações a 10 anos, num montante total entre 750 e 1.000 milhões de euros.



Os juros da referência para a região, a Alemanha, caem 2,6 pontos base para os -0,265%.

Libra perde força com incerteza Brexit. Dólar em máximos

A libra depreciou 0,24% para os 1,278 dólares e encaminha-se para uma nova queda semanal, com os investidores a aguardarem por novidades sobre o divórcio entre o Reino Unido e a União Europeia, antes das eleições marcadas para o dia 12 de dezembro.



Em sentido contrário, o dólar tocou em máximos de três semanas face ao euro, que recua 0,27% para 1,102 dólares, fazendo-se valer da sua posição de ativo de refúgio, numa altura em que a incerteza entre a realção comercial entre a China e os EUA voltaram.





Petróleo cai após posição de Trump

O preço do petróleo segue em queda, e agravou a desvalorização depois do presidente dos Estados Unidos ter dito que não existia nenhum acordo com a China quanto à retirada de tarifas impostas por cada um dos países. O Brent, negociado em Londres e referência para Portugal, cai 0,01% para 62,28 dólares o barril. O norte-americano WTI segue a tendência e perde 0,03% para os 57,13 dólares por barril.