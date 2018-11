As bolsas europeias fecharam em queda, num dia de liquidez reduzida devido à ausência de muitos investidores por ser feriado nos EUA. A libra está a subir a beneficiar do acordo sobre o Brexit e o petróleo volta às quedas com receios de excesso de oferta.

Reuters

Os mercados em números

PSI-20 desceu 0,85% para 4.818,85 pontos

Stoxx600 recuou 0,70% para 352,57 pontos

S&P 500 encerrado por celebrações de Acções de Graças

"Yield" a 10 anos de Portugal recua 1,6 pontos base para 1,949%

Euro sobe 0,21% para 1,1408 dólares

Petróleo cai 1,28% para 62,67 dólares por barril, em Londres

Bolsas europeias em queda num dia de fraca liquidez

O feriado de Acção de Graças nos EUA ditou o encerramento das bolsas dos EUA, o que provocou a ausência de muitos investidores do mercado. As bolsas europeias encerraram em queda, num dia marcado por uma liquidez reduzida.

A marcar a sessão continuam os desenvolvimentos em torno do Brexit, no dia em que Londres e Bruxelas chegaram a acordo para uma "declaração política" sobre a relação futura pós-Brexit, e a incerteza em torno de Itália e do seu orçamento.

O Stoxx600, índice que agrega as 600 maiores cotadas europeias, recuou 0,70%. Já na bolsa nacional, a queda do principal índice foi de 0,85% para os 4.818,85 pontos, com o PSI-20 a atingir um novo mínimo de Março de 2017. As quedas foram generalizadas na praça lisboeta, com destaque para o sector do papel (Navigator e Semapa em mínimos de mais de um ano), para o BCP e para a Jerónimo Martins.

Juros recuam na Europa

A sessão desta quinta-feira foi marcada por alguma acalmia e isso também foi visível na negociação das obrigações soberanas. Os juros caíram na generalidade dos mercados europeus. A taxa de juro associada à dívida a 10 anos de Portugal recua 1,6 pontos base para 1,949%, enquanto a taxa implícita na dívida alemã cai 0,7 pontos para 0,369%.

Taxas Euribor voltam a estabilizar

As taxas Euribor, indexantes utilizados nos empréstimos à habitação e ao consumo, voltaram a manter-se nos mesmos níveis esta quinta-feira. Assim a taxa a três meses fixou-se nos -0,316% e a Euribor a seis meses manteve-se nos -0,257%. Nestes dois casos, há 11 dias consecutivos que as taxas estão nestes valores. Já a Euribor a nove meses ficou nos -0,196%, enquanto a taxa a 12 meses manteve-se nos -0,148%.



Libra sobe após "declaração política" sobre a relação pós-Brexit

A moeda britânica subiu frente às principais congéneres, depois de ter sido fechado um acordo entre Bruxelas e Londres com vista à futura relação entre o Reino Unido e a União Europeia. O euro, por seu turno, também está a valorizar contra o dólar, a beneficiar da ausência de muitos investidores devido à Acção de Graças.

Petróleo volta às quedas

Os investidores aguardam por novidades em torno da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) para perceberem se haverá cortes de produção nos próximos tempos ou não, numa altura em que as reservas dos EUA continuam a aumentar.

A contribuir para a queda do preço da matéria-prima estão também as palavras do ministro da Energia da Arábia Saudita que sugerem que o reino está a produzir petróleo a um ritmo recorde.

O barril do Brent, negociado em Londres e referência para Portugal, está a descer 1,28% para 62,67 dólares.

Ouro beneficia da queda do dólar

O ouro está a subir, a beneficiar da queda do dólar. O metal precioso está a apreciar 0,13% para 1.227,67 dólares por onça.