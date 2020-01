Fecho dos mercados: Vírus chinês continua a atingir bolsas e petróleo

As bolsas uniram-se no vermelho, num dia em que preocupam as consequências económicas que podem advir do vírus que já vitimou 17 cidadãos na China. O petróleo também se ressente e cai para mínimos de quase sete semanas.

PSI-20 resvalou 0,23% para os 5.263,81 pontos

Stoxx 600 perdeu 0,08% para os 423,04 pontos

S&P500 valoriza 0,31% para os 3.331,21 pontos

Juros da dívida portuguesa a dez anos recuam 1,1 pontos base para os 0,450%

Euro soma 0,06% para os 1,1089 dólares





Petróleo em Londres cede 2,18% para os 63,18 dólares por barril Europa cai pela terceira sessão



O Stoxx600, o índice de referência que agrega 600 cotadas europeias, está a deslizar pela terceira sessão consecutiva, depois de, durante a sessão, ter chegado a atingir um novo máximo histórico. No fecho, contudo, perdeu 0,08% para os 423,04 pontos.





Lá fora, o vírus mortal que tem proliferado na China – e que já resultou no falecimento de 17 pessoas – continua a preocupar os mercados. Isto porque está a ser feito o paralelo com um surto semelhante que se verificou em 2003 na China e cujas 700 mortes se refletiram numa quebra de 0,8 pontos percentuais no PIB. Por esta altura, em que se celebra o ano novo chinês, o consumo associado às festividades pode ser severamente abalado.



Já dentro do Velho Continente, a Itália é o maior foco de preocupação, num dia em que vários jornais italianos noticiam que Luigi Di Maio, o líder do Movimento 5 Estrelas (anti-establishment), vai demitir-se, o que poderá dar azo a uma nova crise política no país.