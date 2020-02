Os mercados em números

PSI-20 subiu 0,05% para os 5289,93 pontos

Stoxx 600 cedeu 0,27% para os 427,32 pontos

S&P 500 recua 0,21% para os 3.338,70 pontos

Juros da dívida portuguesa a dez anos aliviam 02,2 pontos base para os 0,311%

Euro desce 0,17% para os 1,0964 dólares

Petróleo em Londres desvaloriza 0,82% para os 54,48 dólares por barril



Europa inverte após ganhos de quatro dias

Na Europa, as bolsas também descem após o índice de referência ter atingido máximos históricos na sessão de ontem. O Stoxx 600, o índice que agrega as 600 principais cotadas europeias, desceu 0,27% para os 427,32 pontos, refletindo as quedas de setores como o automóvel e das matérias primas.



"A pesar nas ações do Velho Continente estiveram novamente os receios em relação à epidemia do coronavírus e os dados económicos algo dececionantes", resumem os analistas do CaixabankBPI no comentário de fecho. O sentimento negativo pesa numa altura em que os impactos económicos do coronavírus se afiguram mais significativos do que o inicialmente esperado. No globo, já estão registados 31.432 casos, após uma subida abrupta de 3000 num só dia. As mortes ascendem às 638.



A influenciar de forma negativa as bolsas europeias estão ainda os dados económicos revelados esta manhã: a produção industrial alemã caiu 3,5% em dezembro - a maior descida desde a crise financeira - e em França a queda foi de 2,8%, acima do esperado.





A bolsa nacional fechou em contraciclo com o Velho Continente, embora com um ganho muito ligeiro de 0,05% para os 5289,93 pontos. A "salvar" esteve o grupo EDP.