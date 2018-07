Fecho dos mercados: Bolsas europeias nos pingos da chuva da guerra comercial

Os mercados em números

PSI-20 avançou 0,55% para 5.599,76 pontos

Stoxx 600 somou 0,20% para 382,35 pontos

S&P 500 valoriza 0,83% para 2.759,32 pontos

"Yield" a 10 anos de Portugal cresce 0,3 pontos base para 1,798%

Euro aprecia 0,57% para 1,1757 dólares

Petróleo cai 0,47% para 77,03 dólares em Londres



Europa fecha em alta quase imune à guerra comercial

As principais praças bolsistas europeias alternaram entre ganhos e perdas no dia em que entraram em vigor as novas tarifas aduaneiras impostas pelos Estados Unidos à importação de um conjunto de bens chineses no valor de 34 mil milhões de dólares, assim como as taxas impostas por Pequim a produtos americanos num montante equivalente.





O receio dos investidores quanto ao impacto desta disputa comercial reflectiu-se na volatilidade registada nas bolsas europeias, que acabaram por fechar em alta numa altura em que ganha força a possibilidade de a União Europeia e os EUA chegarem a um acordo sobre a relação comercial no que diz respeito ao sector automóvel.





Assim, o índice de referência europeu terminou o dia a ganhar 0,20% para 382,35 pontos, no quarto dia consecutivo de ganhos e com o sector automóvel a impulsionar. Também o lisboeta PSI-20 fechou em alta ao somar 0,55% para 5.599,76 pontos.





Juros corrigem de subidas recentes

Os juros das dívidas públicas da generalidade dos países da Zona Euro recuaram esta sexta-feira, corrigindo parcialmente das subidas verificadas nas últimas sessões em que a expectativa de que o Banco Central Europeu poderá aumentar a taxa de juro directora no bloco do euro em Setembro de 2019 e não em Dezembro desse ano impulsionou.





Ainda assim, a taxa de juro associada às obrigações soberanas portuguesas com maturidade a 10 anos segue em contraciclo ao subir ligeiros 0,3 pontos base para 1,804%, na terceira sessão seguida de subidas e num dia em que tocou no valor mais alto desde 29 de Junho.





Já a taxa de juro associada aos títulos de dívida pública da Itália e da Espanha com prazo a 10 anos recua após dois dias em alta, seguindo respectivamente a recuar 1,6 e 2,1 pontos base para 2,713% e 1,308%.





As "bunds" alemãs a 10 anos recuam 0,7 pontos base para 0,292%, no segundo dia seguido em queda que permitiu já ter tocado em mínimos de 30 de Maio. A colocação de dívida pública alemã no mercado secundário também está a beneficiar do acordo alcançado pelos partidos que foram a actual coligação de governo no que diz respeito à política migratória.





Euribor cai a 6 meses e mantém-se a 3, 9 e 12 meses

As taxas Euribor permaneceram inalteradas nos prazos a três, nove e 12 meses, tendo recuado no prazo a seis meses.





A três meses a taxa Euribor manteve-se em -0,321%, a nove meses continuou em -0,218% e a 12 meses voltou a fixar-se em -0,181%. Já no prazo a seis meses a taxa Euribor recuou para -0,270%.





Euro em máximos de quase um mês

A moeda única europeia está a valorizar nos mercados cambiais pela segunda sessão consecutiva contra o dólar, estando nesta altura em máximos de quase um mês (de 14 de Junho) em relação à divisa norte-americana. O euro aprecia 0,57% para 1,1757 dólares.



Depois dos números robustos relacionados com as encomendas ao sector industrial alemão ter ontem potenciado a valorização do euro, as dúvidas quanto ao impacto que a disputa comercial promovida por Washington terá na economia norte-americana e, subsequentemente, no dólar estão assim a contribuir para a subida do euro face à moeda americana.



O euro prepara-se para fechar a terceira semana consecutiva de ganhos, o que já não acontecia desde o período terminado na primeira semana de Fevereiro. A moeda única europeia está a ganhar quase 0,5% na semana em relação ao dólar, na terceira semana consecutiva de ganhos relativamente à divisa norte-americana, um ciclo de ganhos que não era registado desde a primeira semana de Fevereiro.





Petróleo sobe em Nova Iorque e cai em Londres

O preço do petróleo segue sem tendência definida nos mercados internacionais. Em Londres, o Brent do Mar do Norte recua 0,47% para 77,03 dólares por barril e, em Nova Iorque, o West Texas Intermediate (WTI) avança 1,07% para 73,72 dólares. Tanto o Brent como o WTI já negociaram em mínimos de 27 de Junho na sessão.



Apesar do aumento inesperado das reservas petrolíferas dos Estados Unidos, o WTI segue a valorizar devido à expectativa de que as tarifas mutuamente impostas pela China e pelos EUA influenciem a procura mundial da matéria-prima.