Fechos dos mercados: Europa e euro valorizam com desanuviar da tensão comercial

As principais praças europeias registaram a mais longa série de ganhos em cerca de dois meses e o euro avançou contra o dólar perante a expectativa de abrandamento da espiral proteccionista iniciada por Donald Trump. Juros da Itália voltam a subir devido à incerteza quanto às prioridades orçamentais do executivo transalpino.

Os mercados em números

PSI-20 desvalorizou 0,27% para os 5.358,81 pontos

Stoxx 600 subiu 0,72% para os 382,71 pontos

S&P 500 avança 0,61% para os 2.925,63 pontos "Yield" a 10 anos de Portugal recua 0,6 pontos base para 1,866% Euro aprecia 0,73% para 1,1758 dólares Petróleo recua 0,82% para 78,75 dólares por barril





Europa regista maior ciclo de subidas desde Julho

As bolsas norte-americanas estão a subir, à boleia da valorização do sector tecnológico. Isto depois de terem aliviado os receios em torno da guerra comercial entre os EUA e a China.

As tarifas dos dois países ficaram aquém do esperado, o que evitou grandes variações nos mercados. "Não estou surpreendida pelo facto de os investidores estarem a olhar para as tarifas mais baixas [impostas pelos dois países] e para a atitude mais contida da China de forma positiva", afirmou Kate Warne, estratega de investimentos da Edward Jones.

Este alívio da tensão contagiou a Europa. O Stoxx 600 subiu 0,72% para os 382,71 pontos, acumulando cinco sessões consecutivas de ganhos. Este é o maior ciclo de subidas do índice desde Julho. A puxar pelas bolsas do Velho Continente esteve o sector da banca, com o Commerzbank a valorizar 2,25% e o Credit Suisse a subir 1,46%.

Em Lisboa, a bolsa acabou por contrariar a tendência positiva da Europa, depois de uma abertura em alta. O PSI-20 caiu 0,27% para os 5.358,81 pontos, pressionada pela descida de mais de 1% da Jerónimo Martins.

Juros da Itália voltam a subir com incerteza orçamental

Apesar da tendência de descida da generalidade dos juros das dívidas públicas na área do euro, as "yields" associadas aos títulos soberanos emitidos pela Itália subiram esta quinta-feira pelo segundo dia consecutivo. A taxa de juro correspondente às obrigações transalpinas com prazo a 10 anos avança 2,9 pontos base para 2,881%.

Continuam a surgir declarações de elementos do governo italiano que apontam em direcções distintas, divididas entre o compromisso com a consolidação das contas públicas e a vontade de cumprir as principais promessas eleitorais dos dois partidos que integram a coligação de governo, 5 Estrelas e Liga.

Já a "yield" associada à dívida lusa com prazo a 10 anos recua 0,6 pontos base para 1,866%, isto após duas sessões de subidas e num dia em que chegaram a tocar no valor mais alto desde 12 de Setembro. Nota ainda para a taxa de juro correspondente às "bunds" germânicas que mesmo tendo tocado em máximos de 14 de Junho no prazo a 10 anos acabaram por registar a primeira descida em seis sessões. Nesta altura a "yield" cai 0,6 pontos base para 0,480%.

Euribor recuam a 3, 6 e 12 meses e mantêm-se a 9 meses



As taxas Euribor desceram a três, seis e 12 meses e mantiveram-se a nove meses. A três meses, a taxa Euribor desceu para -0,319%, a seis meses, que é a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação, caiu para -0,268%, e a 12 meses recuou para -0,168%. Já a nove meses permaneceu inalterada no valor de quarta-feira (-0,209).





Euro sobe com atenuar da tensão comercial