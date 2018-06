Comité Federal do Mercado Aberto (FOMC).Este anúncio já era esperado existindo quase unanimidade entre os analistas de que a reunião de Junho iria traduzir-se num novo aumento dos juros. O comunicado divulgado esta quarta-feira revela que também houve unanimidade entre os oito membros da Fed: todos aprovaram a subida da taxa de juro, justificada pelos desenvolvimentos no mercado de trabalho e na inflação.Além disso, a Reserva Federal sinalizou que quer fazer quatro subidas dos juros este ano. Ou seja, deverão ser aprovados mais dois aumentos no segundo semestre de 2018. Anteriormente, a Fed sinalizava apenas três subidas.Para os anos seguintes, a Fed espera subir três vezes a taxa de juro em 2019 e apenas uma vez em 2020, terminando o ciclo de ajustamento da política monetária com os juros nos 3,4%. Desde que começou a normalizar a política expansionista, em 2015, a Reserva Federal já aumentou a taxa de juro sete vezes.Na actualização das projecções económicas, a Fed espera agora que a taxa de desemprego atinja os 3,5% em 2019 e 2020, abaixo da meta de longo prazo que é de 4% (o chamado 'plenoemprego').No caso do PIB, as previsões são de 2,8% para 2018, 2,4% em 2019 e 2% em 2020. Quanto à inflação, a Fed prevê que esta fique acima do seu objectivo, mas por pouco: 2,1% nos próximos dois anos.Os indicadores económicos até Maio "indicam que o mercado de trabalho continuou a fortalecer-se e que a actividade económica tem crescido a um ritmo sólido", explica o Comité Federal em comunicado. Os governadores da Fed mostram-se confiantes tanto com a evolução do consumo privado como com a do investimento.Os riscos deste cenário económico parecem ser "equilibrados", na opinião dos governadores. Uma das diferenças notadas neste comunicado é que a Fed deixa cair várias referências que fazia nas comunicações pós-crise. Por exemplo, a Reserva Federal deixa de dizer que vai "monitorizar de forma cautelosa" a evolução da inflação. Além disso, caiu a referência sobre os juros ficarem abaixo dos níveis esperados a longo prazo.(Notícia em actualização)