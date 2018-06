Fed concentra atenções e tecnológicas evitam quedas em Wall Street

As bolsas dos EUA fecharam com oscilações ligeiras, numa altura em que os investidores se focaram na reunião da Fed, à espera de sinais sobre o futuro da política monetária no país. A contribuir para os ganhos esteve o sector tecnológico.

O S&P500 avançou 0,2% para 2.786,85 pontos. Já o tecnológico Nasdaq fechou com uma tendência definida ao subir 0,57% para 7.703,79 pontos, num dia em que as acções da Apple e do Twitter subiram cerca de 0,5%. Já o Dow Jones não escapou às descidas e recuou 0,01% para 25.320,73 pontos.

Os investidores estão focados na Reserva Federal (Fed). A reunião do banco central americano termina amanhã e está a ser dado como certo que será anunciado um aumento de juros para os EUA. Será o segundo este ano e deverá ser de 25 pontos base. Actualmente a taxa directora está fixada num intervalo entre 1,5% e 1,75%.

O interesse dos investidores não é tanto pelo que será anunciado amanhã, mas sobretudo pelas pistas que poderão ser deixadas sobre o futuro da política monetária nos EUA. "Há um pouco de hesitação sobre a reunião da Fed. As pessoas estão na dúvida sobre o que a Fed pode dizer", afirmou à Reuters Robert Pavlik, estratega-chefe na SlateStone. "Acho que não vão dizer nada especificamente relacionado com a subida de juros em Dezembro. Se disserem um pouco mais sobre a inflação, dará motivos de preocupação para o mercado", acrescentou o responsável.

A reunião histórica entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e o líder da Coreia do Norte, Kim Jon-Un, acabou por não ter um impacto significativo nos mercados bolsistas. Precisamente porque os investidores voltaram a sua atenção para a reunião da Fed.

"Os principais assuntos são a Fed, o BCE e o Banco do Japão, não propriamente tweets sobre questões de comércio – e é por isso que todos esperamos", salientou à Bloomberg Derek Green da Titus Wealth Management. "Talvez seja a bonança antes da tempestade. O volume vai aumentar de certeza a partir de amanhã. Temos três conferências de imprensa em três dias", sublinhou, referindo-se aos bancos centrais.

Em destaque estiveram as acções da Tesla, que subiram mais de 3% para 342,77 dólares, depois da fabricante de automóveis ter anunciado um corte de 9% da sua força laboral.

Já as acções do sector da defesa, como a Raytheon, a Lockheed Martin e a Northrop Grumman caíram mais de 1%.

Destaque ainda para a AT&T, não pela variação das acções, que foi reduzida, mas pela expectativa em torno da decisão do tribunal sobre a compra da Time Warner. Após o fecho do mercado o tribunal vai revelar qual a sua decisão sobre esta operação.