FedEx cai mais de 10% e pesa em Wall Street

O dia foi marcado por oscilações ligeiras entre as bolsas americanas, numa sessão em que foram fixados novos recordes nos índices. Mas o final do dia não foi de ganhos generalizados. O Dow recuou 0,09% para 28.239,28 pontos, enquanto o Nasdaq subiu 0,05% para 8.827,73 pontos. Já o S&P500 terminou a perder 0,04% para 3.191,14 pontos.

O otimismo gerado pelo acordo comercial parcial alcançado entre os EUA e a China tem ditado subidas nos índices, mas começa a desvanecer-se.

E isto numa altura em que há uma nuvem negra a pairar sobre os investidores: a discussão e votação do "impeachment" de Donald Trump. A Câmara dos Representantes vai votar ainda esta quarta-feira a destituição do presidente. Em causa estão duas acusações de abuso de poder e obstrução do Congresso. Apesar de ser um tema muito relevante, analistas consideram que seja qual for o resultado, o impacto é limitado. "Não provoca alterações como a Fed", salienta Shannon Saccocia, da Boston Private, ou como a questão da China.

Entre as cotadas o grande destaque foi a FedEx, cujas ações afundaram mais de 10% para 146,86 dólares, depois de a empresa ter cortado as suas previsões para os lucros de 2020, justificando esta revisão com despesas mais altas, o abrandamento do comércio mundial e com as perdas provocadas pelo fim da relação com a Amazon.



Este corte de previsões da FedEx acabou por ser sentido também pela rival UPS, que viu os seus títulos perderem quase 2%.

A contribuir para os ganhos dos índices estiveram cotadas como o Facebook, ao subir mais de 2%, depois de o Deustche Bank ter revisto em alta o preço-alvo da cotada.