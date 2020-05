Filipe Silva: “Portugal é um exemplo no combate à pandemia”

Perguntas a Filipe Silva

Diretor de investimentos do Banco Carregosa



A taxa de Portugal pode apanhar a de Espanha?

Portugal tem sido um exemplo no combate à pandemia, falta agora ver o impacto na economia. Isto só iremos saber à medida que o tempo passa e os dados económicos forem sendo divulgados, tudo pode acontecer.



O que pode suportar este movimento?

O suporte que os bancos centrais está a dar, e se vierem a adotar novas medidas, o mercado irá ter a confiança necessária para funcionar como no passado. Estamos a atravessar momentos extremos que têm exigido medidas extremas. Estas medidas têm sido tomadas e serão bastante necessárias para evitar uma severa recessão.



A decisão do Tribunal Constitucional alemão pode limitar o BCE?

A decisão do Tribunal Constitucional alemão, além de complexa, vem de certa forma pôr em causa o projeto europeu. Estamos numa fase em que a solidariedade é mais do que necessária, pelo que espero que o final seja o de não limitar a atuação do BCE. Em 2017 tivemos uma questão semelhante com o programa de dívida de Mario Draghi e na altura o Tribunal de Justiça da União Europeia decidiu a favor do programa então criado. Vamos ter de aguardar para ver como terminará este diferendo.