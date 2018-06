Fim do negócio Altice/Media Capital leva Prisa a maior queda em cinco meses

O ponto final nas negociações entre a Altice e a Prisa para a venda da Media Capital levaram a cotada espanhola a protagonizar a sua pior sessão em bolsa dos últimos cinco meses.

Os títulos da Prisa perderam 6,42% para 1,75 euros, o que representa a maior queda desde 19 de Janeiro e a cotação mais baixa em mais de dois meses. Durante a sessão, chegaram a desvalorizar um máximo de 11,02% para 1,664 euros.

Esta foi a reacção da cotada espanhola ao fim do negócio anunciado a 14 de Julho do ano passado, e que foi encerrado sem sucesso esta segunda-feira, como confirmou a empresa num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). Este desfecho "surge como consequência de não se ter cumprido na data limite acordada entre as partes a última das condições suspensivas que se encontrava pendente de cumprimento, relativa à obtenção pela Meo da autorização da operação por parte da Autoridade da Concorrência portuguesa", informou a Prisa no comunicado.

Já em Amesterdão, as acções da Altice, dona da PT/Meo, tiveram uma reacção menos expressiva, tendo encerrado o dia a perder 0,71% para 3,346 euros, depois de terem caído um máximo de 1,60% para 3,316 euros. Os títulos da Altice, que atingiram máximos de Outubro no passado dia 13 de Junho, acumulam uma valorização de 81,5% desde o início do ano.

Em Lisboa, por outro lado, os títulos da Media Capital, detida pela Prisa, não negociaram. A empresa que controla a TVI negociou pela última vez a 31 de Maio, tendo fixado os títulos nos 3,18 euros. Nesse dia foram negociadas 100 acções.

Findas as negociações com a Altice, a Prisa garantiu ao Negócios que vai "analisar todos os cenários que surjam para o futuro da Media Capital", acrescentando que o falhanço na venda da empresa não terá qualquer impacto no plano de refinanciamento da sua dívida.