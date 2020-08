Finanças chumbam subida de taxas de supervisão proposta pela CMVM

Leia Também CMVM vai rever Código dos Valores Mobiliários e taxas de supervisão

O Ministério das Finanças chumbou a proposta da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) para a subida das taxas de supervisão. A notícia é avançada na edição desta sexta-feira do Jornal Económico.De acordo com o semanário, a proposta apresentada ao Governo pelo supervisor dos mercados financeiros implicaria um novo modelo de financiamento, que resultaria num aumento de 10% das receitas da entidade liderada por Gabriela Figueiredo Dias. Por ano, a CMVM arrecadaria mais dois milhões de euros.Tal como explicou ao Negócios e à Antena 1 em entrevista no ano passado, o novo modelo de financiamento proposto previa o aumento das taxas para alguns agentes, e a diminuição dos montantes para outros. Na prática, pretendia-se o "alisamento e redistribuição de esforço de financiamento do regulador, em condições muito exigentes", afirmou então Gabriela Figueiredo Dias.De acordo com o Económico, o aumento visaria intermediários financeiros e grandes auditoras, que têm mais riscos associados. Os emitentes e os fundos de investimento iriam pagar menos.O supervisor, que se financia exclusivamente no mercado, fechou o ano passado com prejuízos de 719 mil euros.