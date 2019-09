A última vez que a Fitch tinha diminuído o rating de Hong Kong foi há 24 anos quando o território, uma ex-colónia do império britânico, foi "entregue" à China sob o sistema de "um país, dois sistemas".



Isto significava que durante 50 anos Hong Kong (e Macau) ficava com um elevado grau de autonomia, a nível executivo, legislativo e judiciário, algo que os manifestantes dizem que não está a ser cumprido por Pequim. O Governo chinês deveria ficar responsável apenas pelas relações externas e defesa de Hong Kong.



Os protestos de larga escala decorrem há três meses na capital financeira - que era vista como um lugar seguro para os investimentos a nível mundial - e têm criado incerteza para os investidores, aumentando a possibilidade de haver fuga de capitais.



Além disso, a economia de Hong Kong já estava a ser afetada pela disputa comercial entre os Estados Unidos e a China dado que as duas maiores economias do mundo são os dois maiores parceiros comerciais da cidade.



"Os meses de conflito persistente e de violência estão a testar os perímetros e a flexibilidade do acordo 'um país, dois sistemas', que governa a relação entre Hong Kong e a China", aponta a Fitch, referindo que no futuro a integração nas regras institucionais e regulatórias chinesas vão ser um desafio.



A Fitch prevê que a economia de Hong Kong paralise este ano (variação de 0% do PIB) - podendo entrar em recessão no segundo semestre de 2019 -, crescendo 1,2% no próximo ano.



Ainda assim, Hong Kong tem uma notação financeira superior à da China (A+ com perspetiva estável). Nas três maiores agência de rating, Hong Kong está pelo menos dois níveis cima do rating chinês.

