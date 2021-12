Fitch classifica Fidelidade em 'A' destacando capitalização da empresa

"A agência americana de notação financeira Fitch anunciou hoje que atribuiu à Fidelidade o 'rating A- stable (IDR) e A stable (IFS)', notação das mais elevadas no panorama empresarial nacional, e que expressa nomeadamente a forte capacidade da Fidelidade para honrar os seus compromissos financeiros", indicou, em comunicado, a seguradora.Segundo a mesma nota, a Fitch destacou a "elevada capitalização" da empresa, em particular o seu rácio de solvência e a solidez da carteira de investimentos.A agência sublinhou ainda a posição da Fidelidade no mercado segurador português e o peso da atividade internacional da empresa."O 'rating' atribuído pela 'Fitch' à Fidelidade é o reconhecimento da estratégia de criação de valor que tem vindo a ser seguida, mas talvez o mais importante, seja que este 'rating' significa para confiança e proteção dos nossos segurados", afirmou, citado no mesmo documento, o presidente executivo da Fidelidade, Rogério Campos Henriques.