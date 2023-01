Fixar taxa no crédito da casa já custa mais de 4%

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A taxa de juro que os bancos cobram pelo novo crédito à habitação não pára de aumentar. A tendência deve-se à subida da Euribor, o indexante usado no cálculo dos encargos, e está a fazer-se sentir sobretudo na taxa variável. Mas também a taxa fixa está a agravar-se, tendo mais que duplicado num ano. Em novembro, estava já acima de 4%, de acordo com dados do Banco de Portugal.





...