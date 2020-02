Forte queda da Navigator e correção da EDP colocam PSI-20 ao contrário da Europa

O PSI-20 fechou a cair 0,46% para 5.314,94 pontos, com oito cotadas em alta, nove em queda e uma sem variação.

O índice português não seguiu o desempenho das praças europeias, numa sessão em que o Stoxx600 atingiu um novo máximo histórico devido à diminuição dos receios dos investidores com o coronavírus, pois o número de vítimas mortais está a crescer menos.

A Navigator foi o destaque da sessão pela negativa, com a empresa de pasta e papel a reagir de forma negativa ao anúncio que os lucros de 2019 desceram 25,2% para 168,3 milhões de euros, um valor inferior ao estimado pelos analistas. As ações da companhia caíram 4,88% para 3,234 euros, aliviando de uma queda que chegou a superar os 7%.

A queda da Navigator contagiou o setor na praça portuguesa. A Semapa, que é a maior acionista da Navigator, fechou a cair 1,41% para 12,58 euros e a Altri cedeu 2,87% para 5,59 euros.

O grupo EDP também esteve em evidência pela negativa, com as duas cotadas do setor elétrico a corrigirem dos máximos que fixaram nas últimas sessões. A EDP cedeu 1,23% para 4,645 euros e a EDP Renováveis desvalorizou 2,1% para 12,12 euros.

A correção do Grupo EDP foi compensada pela forte subida da Galp Energia, que fechou a subir 2,15% para 14,00 euros, numa sessão em que o petróleo está a disparar mais de 3% em Londres.

Ainda do lado das quedas estiveram as ações do BCP (-0,78% para 0,19 euros), dos CTT (-0,41% para 2,902 euros). Ao lado da Galp a impedir maiores quedas do índice esteve a Jerónimo Martins, que valorizou 0,76% para 16,49 euros.

A Nos subiu 0,4% para 4,484 euros depois de ao longo da sessão ter tocado em mínimos de outubro de 2014 nos 4,428 euros.