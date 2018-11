A Ibersol detém 630 unidades (493 próprias e 137 franquiadas), das quais 316 são em Portugal, 297 em Espanha, dez em Angola e sete em Itália.



O fundo River and Mercantile Asset Management foi criado em 2006, tem sede em Londres e gere a riqueza de vários clientes, nomeadamente através de fundos de pensões.

O fundo britânico River and Mercantile Asset Management adquiriu uma posição na Ibersol, passando a deter mais de 2% do capital social da empresa de restauração que explora as marcas Burger King, Pizza Hut e KFC. O fundo tem assim uma participação qualificada. A operação foi comunicada pela Ibersol à Comissão do Mercado e Valores Mobiliários (CMVM)."A River and Mercantile Asset Management LLP comunicou à Ibersol que no dia 5 de Novembro de 2018 ultrapassou os 2% e passou a deter 747.809 ações da Ibersol SGPS o que corresponde a 2,0772% do capital social e dos respectivos direitos de voto", comunicou a Ibersol à CMVM esta terça-feira, 6 de Novembro.No primeiro semestre, os lucros da cotada subiram 12% para os 10,9 milhões de euros . O endividamento líquido da empresa co-liderada por Alberto Teixeira e António Pinto de Sousa ascendia a 78,5 milhões de euros em Junho, menos 4,6 milhões do que no final do ano passado.