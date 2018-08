Fundo com 12 posições gera retorno anual de 20% há cinco anos

O HCP Focus, que gere aproximadamente 50 milhões de euros, teve um retorno médio anual de 20% nos últimos cinco anos, um desempenho superior a 99% dos seus pares, de acordo com dados compilados pela Bloomberg.





Ernst Gronblom, responsável pelo fundo na Helsinki Capital Partners, percebeu rapidamente que a maior parte do valor para os accionistas vem de "um pequeno conjunto de empresas".





"O mercado está sistematicamente a subestimar e a entender mal a força do fenómeno ‘winner-take-all ‘", afirmou Gronblom.





A subida dos mercados accionistas globais nos últimos anos tem sido impulsionada por um grupo de empresas do sector tecnológico, como a Apple e a Amazon, uma vez que as novas tecnologias possibilitaram às maiores companhias do mundo aumentarem de forma exponencial as suas receitas e lucros.





Gronblom, que já trabalhou como advogado e consultor, procura "identificar superestrelas" em estágio inicial. Gere um fundo com apenas 12 posições e utiliza um método de avaliação de empresas que se baseia no valor económico agregado.





A maior posição do fundo é na Amazon, desde 2004. A taxa de retorno do fundo no primeiro semestre foi de 15%.





"A empresa não vai continuar a crescer da mesma forma porque ficou extremamente grande", antecipa Gronblom. "Mas o crescimento nos próximos 5 a 10 anos será muito mais forte do que o da média do mercado".





O fundo também tem posições na Alibaba, Baidu e Facebook. Um dos investimentos mais recentes foi na bolsa de empréstimos online LendingTree, no início do ano.