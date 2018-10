Bruno Simão

O Azvalor comprou 237,5 milhões de acções da Mota-Engil, ficando com 2,04% do capital da construtora, de acordo com um comunicado emitido esta sexta-feira, 12 de Outubro, através da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).A posição foi alcançada no dia 9 de Outubro, segundo a mesma fonte. No comunicado não é revelado quando é que as acções foram compradas, apenas que os 2% foram superados naquele dia. Ao valor de fecho de dia 9 (1,894 euros), a compra das 237,5 milhões de acções corresponderia a um investimento de quase 450 milhões de euros. De realçar que a compra destes títulos, em bolsa, não poderá ter sido feita no mesmo dia, já que em média trocam de mãos por dia menos de 600 mil acções da Mota-Engil.A aquisição desta posição surge numa altura em que a Mota-Engil tem estado sob forte pressão na bolsa, devido, sobretudo, às crises que se têm vivido nos mercados emergentes onde opera, mas também devido ao ambiente de fortes quedas que se tem sentido nos mercados bolsistas.As acções da Mota-Engil estão esta sexta-feira a subir 0,34% para 1,782 euros, contudo, desde o início do ano, a construtora está a acumular uma queda superior a 50%.