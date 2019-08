O fundo soberano da Noruega soma e segue: após o melhor trimestre de sempre, o fundo de pensões conseguiu continuar a registar ganhos no segundo trimestre.





"A incerteza sobre o comércio mundial e o crescimento económico condicionaram os retornos inicialmente, mas os mercados subiram no final do período em parte devido à perspetiva de que houvesse uma política monetária mais expansionista nos mercados desenvolvidos", explicou o vice-presidente da equipa de gestão do Norges Bank (Banco Central da Noruega), o qual gere o fundo, em comunicado.



O fundo, que foi constituído com o dinheiro do petróleo da Noruega, conseguiu recuperar as perdas de 2018 -



Não é por isso de estranhar que, de acordo com as contas disponibilizadas, o fundo tenha mais de 60,3 mil milhões de euros em obrigações com juros negativos, o que equivale a cerca de um quarto dos investimentos em rendimentos fixos. Esta nova realidade no mercado de obrigações tenderá a colocar pressão no fundo soberano da Noruega cujo objetivo é ter um retorno anual real de 3%.



No final do segundo trimestre, as maiores participações do fundo estavam concentradas nas tecnológicas norte-americanas: a Microsoft, a Apple e a Amazon. A maior parte das obrigações são dos EUA, seguidas do Japão e da Alemanha (estes dois últimos já têm juros negativos no mercado secundário).



Entre abril e junho, o Governo norueguês adicionou mais 600 milhões de euros ao fundo, menos do que os 800 milhões de euros depositados no primeiro trimestre.



O fundo de pensões do Estado norueguês "engordou" 3% durante o segundo trimestre, após o primeiro trimestre de 2019 ter sido o melhor de sempre . Ao todo, o fundo soberano arrecadou 25,7 mil milhões de euros entre abril e junho deste ano.O fundo da Noruega, avaliado em cerca de um bilião de dólares, conseguiu ultrapassar a volatilidade dos mercados no segundo trimestre com um resultado positivo. Contudo, o segundo trimestre não inclui a queda acentuada das bolsas que julho e agosto têm presenciado numa altura em que os investidores se afastam de ativos de risco para se focarem em ativos de refúgio.