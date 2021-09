Fundos ESG na mira dos reguladores mundiais

A gestora do Deutsche Bank tem estado debaixo de fogo, a braços com acusações de “greenwashing” nos seus fundos com selo ESG. Mas o caso está longe de ficar restrito à DWS, com os reguladores decididos a travar práticas em que as gestoras vendem como “verde” algo que não o é. Em Portugal, a CMVM está a monitorizar de perto as carteiras e a política de investimentos destes fundos ESG.





Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...