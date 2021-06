Europa recua perante avanço da covid-19. Petróleo cai de máximos e Wall Street continua em recordes

28.06.2021

Petróleo cede com ressurgimento de covid na Ásia e Europa

O "ouro negro" abriu a semana no vermelho, depois de cinco semanas consecutivas de saldo positivo.

O West Texas Intermediate (WTI), "benchmark" para os Estados Unidos, para entrega em agosto segue a ceder 0,82% para 73,44 dólares por barril.

Já o contrato de julho do Brent do Mar do Norte, crude negociado em Londres e referência para as importações europeias, recua 0,96% para 75,45 dólares.

Os preços já estiveram hoje a subir, tocando nos valores mais altos desde 2018, mas o forte aumento de casos de covid-19 na Ásia e Europa travou o rally.

Os investidores estão agora a optar pela prudência, à espera da reunião de 1 de julho da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados (OPEP+), cujos membros vão debater as quotas de produção a partir de agosto, esperando-se que continue a haver uma abertura de torneiras.

"Apesar do aumento esperado na procura, que coincide com o verão no hemisfério norte, a alta do petróleo deverá manter-se numa altura em que se prevê a manutenção da atual política da OPEP, que não se deverá desviar muito dos níveis de oferta atual", considera Ricardo Evangelista, analista sénior da ActivTrades, no seu comentário diário.

O analista sublinha que "os preços do petróleo continuam a subir, visto que a oferta não tem conseguido acompanhar a procura, impulsionada pela reabertura das economias. Isto porque, até ao momento, os principais produtores de ‘ouro negro’ mantiveram as suas quotas e as negociações entre os EUA e o Irão parecem não ter fim à vista".