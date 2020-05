Petróleo com maior ciclo de ganhos em nove meses e bolsas recuperam com reabertura da economia

07:24

Futuros sorriem antes de abertura, após sessão asiática a meio gás

Os futuros dos índices europeus e norte-americanos seguem a negociar em alta nesta terça-feira, dia 5 de maio de 2020, com o reabertura gradual das economias em todo o mundo a animar os investidores.



No estado da Califórnia, nos Estados Unidos, o primeiro a decretar "lockdown", as medidas de restrição vão ser levantadas parcialmente a partir da próxima sexta-feira.



Na sessão asiática, os índices do Japão, da China e da Coreia do Sul estão encerrados devido a feriado na região. O índice de Hong Kong valorizou 0,8%, apesar da queda histórica no PIB (produto interno bruto). Na Austrália, a principal praça ganhou 1,6%, depois de o banco central do país ter mantido os estímulos económicos inalterados.



Apesar dos ganhos, os investidores continuam de olho no conflito crescente entre os Estados Unidos e a China, que ganhou força no fim de semana, depois de as acusações do presidente Donald Trump e do secretário de Estado Mike Pompeo, sobre a origem laboratorial do coronavírus.



Isto depois de a China ter lançado os testes à sua nova moeda digital, que pode servir de arma de arremesso entre os dois países, uma vez que serve de "alternativa funcional ao sistema de liquidação do dólar e atenua o impacto de quaisquer sanções ou ameaças de exclusão por parte de outros países", segundo o banco central do país.



Foco ainda para os resultados empresariais, esta semana com a Walt Disney, a BMW e a Air France-KLM a divulgarem os seus números trimestrais.



Por esta altura, os futuros do S&P 500 sobem 0,8%, enquanto que os futuros do Stoxx 50, índice que reúne as 50 maiores cotadas da Europa, sobe 0,4%.